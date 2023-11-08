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Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

"Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Від 19 вересня до 13 грудня триває груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Участь в основному раунді найпрестижнішого євротурніру беруть 32 клуби, які за результатами жеребкування поділені на вісім груп по чотири команди в кожній.

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Станом на зараз уже відомі імена двох клубів, які забронювали собі путівки до плейоф Ліги чемпіонів.

До вашої уваги список команд, які зіграють у плейоф Ліги чемпіонів.

КОМАНДА ГРУПА МІСЦЕ
МАНЧЕСТЕР СІТІ Група G 1 або 2
РБ ЛЕЙПЦИГ Група G 1 або 2

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У фіналі попереднього розіграшу турніру команда Хосепа Гвардіоли обіграла міланський "Інтер".

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
77
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