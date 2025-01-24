Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Від 17 вересня 2024-го до 29 січня 2025 року відбуваються матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Це перший розіграш найпрестижнішого євротурніру за новим форматом: 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Далі турнір відбуватиметься за звичайною системою на вибування.

За підсумками сьомого туру участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів гарантували собі лише "Ліверпуль" та "Барселона". Матчі заключного восьмого туру відбудуться 29 січня.

Ліга чемпіонів-2024/25

Зіграють в 1/8 фіналу: ﻿"Ліверпуль", "Барселона".

Зіграють у плейоф (1/8 фіналу або стикові матчі): "Арсенал", "Астон Вілла", "Аталанта", "Атлетіко", "Баварія", "Баєр", "Боруссія" Дортмунд, "Брест", "Інтер", "Лілль", "Мілан", "Монако", "Реал", "Селтік", "Феєнорд", "Ювентус".

Зіграють у стикових матчах: поки що невідомо.

Вилетіли: "Болонья", "Жирона", "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Слован", "Спарта", "Црвена Звезда", "Штурм", "Янг Бойз".

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться 31 січня у Нйоні. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Жеребкування стикових матчів: 31 січня 2025 року

Стикові матчі: 11/12 та 18/19 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року

1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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