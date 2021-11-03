Ліга чемпіонів: "Інтер" обіграв команду Вернидуба та ускладнив "Шахтарю" боротьбу за євровесну (відео)

Ліга чемпіонів: "Інтер" обіграв команду Вернидуба та ускладнив "Шахтарю" боротьбу за євровесну (відео)

"Нерадзуррі" потіснили чемпіона Молдови з другої сходинки квартету D.

Міланський "Інтер" на виїзді переміг тираспольський "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів - 3:1 .

Всі голи в поєдинку було забито в другому таймі. На 54-й хвилині гостей вивів уперед Марсело Брозович, асистував йому Артуро Відаль.

На 66-й хвилині Мілан Шкріняр подвоїв перевагу міланського клубу.

На 82-й хвилині відзначився Алексіс Санчес, зробивши рахунок розгромним. У компенсований час гості відквитали один м'яч зусиллями Адами Траоре.

В іншому матчі 4-го туру групи D, який відбувся раніше, донецький "Шахтар" на "Сантьяго Бернабеу" поступився мадридському "Реалу" .

. Завдяки перемозі "нерадзуррі" (7 очок) потіснили "Шериф" (6 балів) з другого місця в групі, яку одноосібно очолює "Реал" (9 пунктів). "Шахтар" з одним набраним балом замикає квартет.

У 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться на виїзді з "Інтером", а "Реал" завітає в гості до "Шерифа". Матчі відбудуться 24 листопада.

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