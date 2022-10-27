Ліга чемпіонів: "Ліверпуль" впевнено пробився до плейоф, лідер групи без жодної поразки продовжив панування

У середу, 26 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Аякс" приймав "Ліверпуль", а "Наполі" зустрічався з "Рейнджерс".

В рамках 5-го групового етапу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" на виїзді розгромив "Аякс" (0:3), а "Наполі" вдома знищив "Рейнджерс" (3:0).

Рахунок матчу у Амстердамі відкрив на 42-й хвилині Мохаммед Салах. По перерві "мерсисайдці" забили ще два голи за три хвилини – відзначилися Дарвін Нуньєс та Гарві Елліот.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" пробився до плейоф Ліги чемпіонів.

У іншому матчі групи "Наполі" очікувано переміг аутсайдера групи – "Рейнджерс".

На початку матчу двічі відзначився Джованні Сімеоне, а Лео Естігор на 80-й хвилині поставив впенену крапку у матчі.

Після 5-ти турів лідирує у групі А "Наполі" з 15 очками. "Ліверпуль" набрав 12 балів та перебуває на другій позиції. "Аякс" має 3 очка (3). "Рейнджерс" з нулем лишився на дні.

Матчі 6-го туру відбудуться 1 листопада: "Ліверпуль" – "Наполі", "Рейнджерс" – "Аякс".

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