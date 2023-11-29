Ліга чемпіонів: "Манчестер Сіті" здійснив видовищний камбек у матчі проти "Лейпцига" (відео)

"Городяни" програвали 0:2 після першого тайму, але змогли переламати перебіг зустрічі.

"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над "РБ Лейпциг" у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився з рахунком 3:2 .

"Бики" шокували команду Хосепа Гвардіоли двома голами в першому таймі – дубль оформив Луа Опенда, відзначившись на 13-й і 33-й хвилинах.

Однак після перерви "городяни" зуміли здійснити яскравий камбек. На 55-й хвилині відставання чинного чемпіона Англії скоротив Ерлінг Голанд, а на 70-й хвилині Філ Фоден зрівняв рахунок у матчі.

На 76-й хвилині німецький клуб міг знову повести в рахунку, але гол Фабіу Карвалью було скасовано через офсайд. А наприкінці поєдинку "небесно-блакитні" спромоглися вирвати перемогу – вирішальний гол на 87-й хвилині забив Хуліан Альварес.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "РБ Лейпциг"

Зазначимо, що обидва клуби ще перед початком цього туру гарантували собі вихід до плейоф Ліги чемпіонів. Тож ця гра мала значення лише у контексті боротьби за перше місце.

Перемога дозволила "Манчестер Сіті" (15 очок) достроково виграти групу G. "РБ Лейпциг" (9 балів) посів другу позицію.

В іншому матчі п'ятого туру цього квартету швейцарський "Янг Бойз" (4 пункти) на своєму полі з рахунком 2:0 обіграв сербську "Црвену Звезду" (1 бал), забезпечивши собі підсумкову третю позицію та путівку до плейоф Ліги Європи.

Матчі останнього туру Ліги чемпіонів у групі G відбудуться 13 грудня: Црвена Звезда" – "Манчестер Сіті", "РБ Лейпциг" – "Янг Бойз".

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