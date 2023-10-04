Ліга чемпіонів: "Манчестер Юнайтед" зазнав несподіваного фіаско, "Баварія" насилу перемогла (відео)

Відбулися поєдинки 2-го туру головного єврокубка у групі А.
У матчах 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті А "Манчестер Юнайтед" на своєму полі сенсаційно програв "Галатасараю" (2:3), а "Баварія" у гостях перемогла "Копенгаген" (1:2).
На 17-й хвилині МЮ повів у рахунку зусиллями Расмуса Гейлунда, проте всього за шість хвилин Вільфрід Заха допоміг турецькому клубу відігратися.
На 59-й хвилині Гейлунд міг забивати вдруге, але його гол було скасовано після втручання VAR через офсайд. На 67-й хвилині данський нападник таки досягнув свого і оформив дубль.
Однак через чотири хвилини гості вдруге шокували "Олд Траффорд" – Керем Актюркоглу знову зробив рахунок рівним.
Ключовий епізод у поєдинку стався на 77-й хвилині. Голкіпер "червоних дияволів" Андре Онана припустився жахливої помилки і перед власними воротами подарував м'яч супернику – Каземіро змушений був фолити у власному карному майданчику ціною другої жовтої картки та вилучення.
Пенальті Мауро Ікарді не реалізував, пробивши повз ворота. Але через кілька хвилин аргентинський форвард реабілітувався і забив переможний м'яч у ворота команди Еріка тен Гага.
Огляд матчу
У паралельному матчі "Баварія" пропустила від "Копенгагена" першою – на 56-й хвилині влучного удару завдав Лукас Лерагер.
Утім, команда Томаса Тухеля знайшла сили оформити камбек. На 67-й хвилині рахунок зрівняв Джамал Мусіала, а на 83-й хвилині Матіс Тель забив у порожні ворота після того, як з обороною господарів майстерно розібрався Томас Мюллер.
Огляд матчу
За підсумками двох турів у цій групі лідирує "Баварія" (6 очок). На другому місці – "Галатасарай" (4). Третій – "Копенгаген" (1). "Манчестер Юнайтед" (0) – останній.
Матчі третього туру ЛЧ відбудуться 24 жовтня: "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген", "Галатасарай" – "Баварія".
Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
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