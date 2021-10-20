Ліга чемпіонів: Мессі дублем приніс перемогу ПСЖ, "Ліверпуль" драматично перестріляв "Атлетіко" (відео)

Парижани та "мерсисайдці" очолюють свої групи.

19 жовтня відбулася частина матчів 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Окрім розгромної поразки донецького "Шахтаря" мадридському "Реалу", заслуговують особливої уваги поєдинки ПСЖ - "РБ Лейпциг" та "Атлетіко" - "Ліверпуль".

Битва в Парижі завершилася вольовою перемогою Мессі та Ко з рахунком 3:2 . Парижани вийшли вперед на 9-й хвилині завдяки голу Кіліана Мбаппе, але потім пропустили двічі. За "биків" відзначилися Андре Сілва та Норді Мукіеле.

Рятувати французький клуб прийшов Лео Мессі . Аргентинець на 67-й хвилині зрівняв рахунок, забивши з гри. А на 74-й хвилині шестиразовий володар "Золотого м'яча" реалізував пенальті та приніс господарям перемогу.

Наприкінці зустрічі команда Маурісіо Почеттіно могла забивати і четвертий м'яч, але Мбаппе не зумів забити з пенальті.

ПСЖ (7 очок) одноосібно очолив групу А. Другим йде "Манчестер Сіті" (6 балів), який в третьому турі розбив "Брюгге" (4 пункти), "РБ Лейпциг" без набраних очок перебуває на останній сходинці.

Драматичну гольову перестрілку в Мадриді видали "Атлетіко" та "Ліверпуль". Напружена битва завершилася на користь "мерсисайдців" - 3:2 .

Мохамед Салах і Набі Кейта швидко забезпечили "червоним" гандикап у два м'ячі, проте "матрацники" ще до перерви відігралися завдяки дублю Антуана Грізманна.

На початку другого тайму французький нападник отримав пряму червону картку за грубий фол на Роберто Фірміно. Команда Юргена Клоппа скористалася чисельною перевагою - на 78-й хвилині Салах реалізував пенальті та приніс "мерсисайдцям" перемогу.

"Ліверпуль" (9 очок) лідирує в групі В. "Атлетіко" (4 бали) - на другому місці. "Порту" (4 пункти) - на третьому. "Мілан" після гостьової поразки від "драконів" (0:1) з нулем у графі очок йде останнім.

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