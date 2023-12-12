Ліга чемпіонів: МЮ програв "Баварії" та вилетів з єврокубків, "Копенгаген" вирвав путівку до плейоф

У напруженій боротьбі відбулася розв'язка в групі А головного клубного євротурніру.

У матчах заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" вдома поступився "Баварії" (0:1), а "Копенгаген" на своєму полі здолав "Галатасарай" (1:0).

Єдиний гол у поєдинку на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері німецький гранд забив на 71-й хвилині. Після передачі Гаррі Кейна точного удару завдав Кінгслі Коман.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Баварія"

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі "Копенгаген" здобув перемогу над "Галатасараєм" завдяки забитому м'ячу Лукаса Лерагера на 58-й хвилині.

Догравав поєдинок данський клуб у меншості – на 90-й хвилині Лерагер отримав другу жовту картку.

Огляд матчу "Копенгаген" – "Галатасарай"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Баварія" (16 очок) з першого місця вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Копенгаген" (8 балів) сенсаційно пробився до плейоф ЛЧ з другої позиції. "Галатасарай" (5 очок) продовжить боротьбу у плейоф Ліги Європи, а МЮ (4 пункти) залишився без єврокубкової весни.

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