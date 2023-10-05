Ліга чемпіонів: "Ньюкасл" знищив ПСЖ, "Боруссія" Дортмунд і "Мілан" не визначили сильнішого (відео)

У матчах 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F "Ньюкасл" вдома розгромив ПСЖ ( 4:1 ), а дортмундська "Боруссія" на своєму полі зіграла внічию з "Міланом" ( 0:0 ).

"Сороки" відправили два голи у ворота чемпіона Франції ще в першому таймі – відзначилися Мігель Альмірон та Ден Берн.

Після перерви Шон Лонгстофф забив третій гол "Ньюкасла", зробивши рахунок поєдинку розгромним.

На 56-й хвилині Лукас Ернандес скоротив відставання ПСЖ, але останнє слово в цій зустрічі було за підопічними Едді Гау – на 90+1-й хвилині забив Фабіан Шер.

Огляд матчу

Цікаво, що "Ньюкасл" виграв матч ЛЧ вперше від 26 лютого 2003 року, тоді завдяки хет-трику Алана Ширера "сороки" на домашній арені обіграли німецький "Баєр" з рахунком 3:1. Відтоді минуло 7525 днів.

У паралельному матчі цього квартету "Боруссія" Дортмунд і "Мілан" не потішили уболівальників голами, а відтак поділили очки.

Огляд матчу

За підсумками двох турів "Ньюкасл" з 4 очками очолює цю групу. ПСЖ (3 бали) посідає друге місце. "Мілан" (2) – на третій сходинці, "Боруссія" Дортмунд (1) йде останньою.

Матчі третього туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Ньюкасл" – "Боруссія" Дортмунд, ПСЖ – "Мілан".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: "Барселона" обіграла "Порту" та закріпила лідерство в групі "Шахтаря"

"Шахтар" оформив неймовірний камбек і переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів (відео)

Ліга чемпіонів: "Арсенал" із Зінченком сенсаційно програв, сейви Трубіна не врятували "Бенфіку" (відео)