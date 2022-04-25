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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Associated Press

У вівторок, 26 квітня, розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому клубному євротурнірі продовжують чотири клуби - по два з Англії та Іспанії.

За путівки до фіналу "Манчестер Сіті" позмагається з мадридським "Реалом", а "Ліверпуль" гратиме проти "Вільярреала".

Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 26 і 27 квітня, поєдинки у відповідь - 3 і 4 травня.

Фінал цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 28 травня в Парижі. Вирішальний матч турніру було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Плейоф. 1/2 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 26 квітня
Манчестер. "Етіхад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_
Середа, 27 квітня
Ліверпуль. "Енфілд"
 22:00 Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 3 травня
Вільярреал. "Естадіо-де-ла-Сераміка"
22:00 Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ _:_
Середа, 4 травня
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00  Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_
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