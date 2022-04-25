Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

У вівторок, 26 квітня, розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому клубному євротурнірі продовжують чотири клуби - по два з Англії та Іспанії.
За путівки до фіналу "Манчестер Сіті" позмагається з мадридським "Реалом", а "Ліверпуль" гратиме проти "Вільярреала".
Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 26 і 27 квітня, поєдинки у відповідь - 3 і 4 травня.
Фінал цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 28 травня в Парижі. Вирішальний матч турніру було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
|Плейоф. 1/2 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 26 квітня
|Манчестер. "Етіхад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|РЕАЛ
|_:_
|Середа, 27 квітня
|Ліверпуль. "Енфілд"
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 3 травня
|Вільярреал. "Естадіо-де-ла-Сераміка"
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|Середа, 4 травня
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_