Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

У вівторок, 26 квітня, розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому клубному євротурнірі продовжують чотири клуби - по два з Англії та Іспанії.

За путівки до фіналу "Манчестер Сіті" позмагається з мадридським "Реалом", а "Ліверпуль" гратиме проти "Вільярреала".

Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 26 і 27 квітня, поєдинки у відповідь - 3 і 4 травня.

Фінал цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 28 травня в Парижі. Вирішальний матч турніру було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.