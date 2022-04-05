Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Боротьбу за трофей продовжують вісім клубів.

У вівторок, 5 квітня, розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Цього дня відбудуться поєдинки "Манчестер Сіті" - "Атлетіко" та "Бенфіка" - "Ліверпуль".

За "городян" виступає Олександр Зінченко, а за лісабонських "орлів" - Роман Яремчук. Обидва активно підтримують український народ у війні з російськими окупантами.

Переможці двоматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу. Потенційні пари 1/2 фіналу вже відомі:

"Манчестер Сіті" (Англія) / "Атлетіко" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) / "Реал" (Іспанія)

"Бенфіка" (Португалія) / "Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) / "Баварія" (Німеччина)

Перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ відбудуться 5 та 6 квітня, ігри у відповідь - 12 і 13 квітня.