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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Associated Press

Боротьбу за трофей продовжують вісім клубів.

У вівторок, 5 квітня, розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Цього дня відбудуться поєдинки "Манчестер Сіті" - "Атлетіко" та "Бенфіка" - "Ліверпуль".

За "городян" виступає Олександр Зінченко, а за лісабонських "орлів" - Роман Яремчук. Обидва активно підтримують український народ у війні з російськими окупантами.

Переможці двоматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу. Потенційні пари 1/2 фіналу вже відомі:

  • "Манчестер Сіті" (Англія) / "Атлетіко" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) / "Реал" (Іспанія)
  • "Бенфіка" (Португалія) / "Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) / "Баварія" (Німеччина)

Перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ відбудуться 5 та 6 квітня, ігри у відповідь - 12 і 13 квітня.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Плейоф. 1/4 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 5 квітня
Манчестер. "Етіхад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО _:_
Лісабон. "Ештадіу да Луш"
22:00 Бенфіка БЕНФІКА Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ _:_
Середа, 6 квітня
Лондон. "Стемфорд Бридж"
 22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_
Вільярреал. "Естадіо-де-ла-Сераміка"
22:00 Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 12 квітня
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ _:_
Середа, 13 квітня
Ліверпуль. "Енфілд"
22:00  Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ Бенфіка БЕНФІКА _:_
Мадрид. "Ванда Метрополітано"
22:00 Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_
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