Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Боротьбу за трофей продовжують вісім клубів.
У вівторок, 5 квітня, розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Цього дня відбудуться поєдинки "Манчестер Сіті" - "Атлетіко" та "Бенфіка" - "Ліверпуль".
За "городян" виступає Олександр Зінченко, а за лісабонських "орлів" - Роман Яремчук. Обидва активно підтримують український народ у війні з російськими окупантами.
Переможці двоматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу. Потенційні пари 1/2 фіналу вже відомі:
- "Манчестер Сіті" (Англія) / "Атлетіко" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) / "Реал" (Іспанія)
- "Бенфіка" (Португалія) / "Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) / "Баварія" (Німеччина)
Перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ відбудуться 5 та 6 квітня, ігри у відповідь - 12 і 13 квітня.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 5 квітня
|Манчестер. "Етіхад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|АТЛЕТІКО
|_:_
|Лісабон. "Ештадіу да Луш"
|22:00
|БЕНФІКА
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|Середа, 6 квітня
|Лондон. "Стемфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСІ
|РЕАЛ
|_:_
|Вільярреал. "Естадіо-де-ла-Сераміка"
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|БАВАРІЯ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 12 квітня
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРІЯ
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ЧЕЛСІ
|_:_
|Середа, 13 квітня
|Ліверпуль. "Енфілд"
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|БЕНФІКА
|_:_
|Мадрид. "Ванда Метрополітано"
|22:00
|АТЛЕТІКО
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_