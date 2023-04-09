Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться 11/12 та 18/19 квітня.

У вівторок, 11 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вісім клубів. Це "Челсі", "Бенфіка", "Баварія", "Мілан", "Інтер", "Манчестер Сіті", "Реал" та "Наполі".

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 11 та 12 квітня, поєдинки у відповідь – 18 та 19 квітня.

У півфіналі переможець пари "Мілан" (Італія) – "Наполі" (Італія) зустрінеться з тріумфатором дуелі  "Інтер" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія).

Іншу пару 1/2 фіналу складуть клуби, які стануть сильнішими в протистояннях "Манчестер Сіті" (Англія) – "Баварія" (Німеччина) та "Реал" (Іспанія) – "Челсі" (Англія).

Півфінали ЛЧ будуть зіграні 1/10 та 16/17 травня. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Плейоф. 1/4 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 11 квітня
Лісабон. "Ештадіу да Луш"
22:00 Бенфіка БЕНФІКА Інтер Мілан ІНТЕР _:_
Манчестер. "Етіхад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ _:_
Середа, 12 квітня
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
 22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ _:_
Мілан. "Сан-Сіро"
22:00 Мілан МІЛАН Наполі НАПОЛІ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 18 квітня
Неаполь. "Дієго Армандо Марадона"
22:00 Наполі НАПОЛІ Мілан МІЛАН _:_
Лондон. "Стемфорд Бридж"
22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_
Середа, 19 квітня
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00  Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_
Мілан. "Джузеппе Меацца"
22:00 Інтер Мілан ІНТЕР Бенфіка БЕНФІКА _:_

Читайте також:

Знадобилося на 105 матчів менше: Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду в Європі (відео)

"Лаціо" в головному матчі туру переміг "Ювентус" і закріпився на другій сходинці Серії А (відео)

"Реал" перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів у видовищній "перестрілці" програв "Вільярреалу" (відео)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
304
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація