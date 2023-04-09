Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Поєдинки відбудуться 11/12 та 18/19 квітня.
У вівторок, 11 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вісім клубів. Це "Челсі", "Бенфіка", "Баварія", "Мілан", "Інтер", "Манчестер Сіті", "Реал" та "Наполі".
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 11 та 12 квітня, поєдинки у відповідь – 18 та 19 квітня.
У півфіналі переможець пари "Мілан" (Італія) – "Наполі" (Італія) зустрінеться з тріумфатором дуелі "Інтер" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія).
Іншу пару 1/2 фіналу складуть клуби, які стануть сильнішими в протистояннях "Манчестер Сіті" (Англія) – "Баварія" (Німеччина) та "Реал" (Іспанія) – "Челсі" (Англія).
Півфінали ЛЧ будуть зіграні 1/10 та 16/17 травня. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 11 квітня
|Лісабон. "Ештадіу да Луш"
|22:00
|БЕНФІКА
|ІНТЕР
|_:_
|Манчестер. "Етіхад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|БАВАРІЯ
|_:_
|Середа, 12 квітня
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ЧЕЛСІ
|_:_
|Мілан. "Сан-Сіро"
|22:00
|МІЛАН
|НАПОЛІ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 18 квітня
|Неаполь. "Дієго Армандо Марадона"
|22:00
|НАПОЛІ
|МІЛАН
|_:_
|Лондон. "Стемфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСІ
|РЕАЛ
|_:_
|Середа, 19 квітня
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРІЯ
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|Мілан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ІНТЕР
|БЕНФІКА
|_:_
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