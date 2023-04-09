Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

У вівторок, 11 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вісім клубів. Це "Челсі", "Бенфіка", "Баварія", "Мілан", "Інтер", "Манчестер Сіті", "Реал" та "Наполі".

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 11 та 12 квітня, поєдинки у відповідь – 18 та 19 квітня.

У півфіналі переможець пари "Мілан" (Італія) – "Наполі" (Італія) зустрінеться з тріумфатором дуелі "Інтер" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія).

Іншу пару 1/2 фіналу складуть клуби, які стануть сильнішими в протистояннях "Манчестер Сіті" (Англія) – "Баварія" (Німеччина) та "Реал" (Іспанія) – "Челсі" (Англія).

Півфінали ЛЧ будуть зіграні 1/10 та 16/17 травня. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23 Плейоф. 1/4 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 11 квітня Лісабон. "Ештадіу да Луш" 22:00 БЕНФІКА ІНТЕР _:_ Манчестер. "Етіхад" 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ БАВАРІЯ _:_ Середа, 12 квітня Мадрид. "Сантьяго Бернабеу" 22:00 РЕАЛ ЧЕЛСІ _:_ Мілан. "Сан-Сіро" 22:00 МІЛАН НАПОЛІ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 18 квітня Неаполь. "Дієго Армандо Марадона" 22:00 НАПОЛІ МІЛАН _:_ Лондон. "Стемфорд Бридж" 22:00 ЧЕЛСІ РЕАЛ _:_ Середа, 19 квітня Мюнхен. "Альянц Арена" 22:00 БАВАРІЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ Мілан. "Джузеппе Меацца" 22:00 ІНТЕР БЕНФІКА _:_

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