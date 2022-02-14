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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Associated Press

Всі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 15 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Боротьба за перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі Європи поновиться поєдинками 1/8 фіналу. У них беруть участь 16 клубів, які зуміли подолати груповий етап. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 15 лютого
Лісабон. "Жозе Алваладе"
22:00 Спортинг Лісабон СПОРТИНГ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_  
Париж. "Парк де Пренс"
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_  
Середа, 16 лютого
Зальцбург. "Ред Булл Арена"
 22:00 Зальцбург ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ _:_  
Мілан. "Джузеппе Меацца"
22:00 Інтер Мілан ІНТЕР Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ _:_  
Вівторок, 22 лютого
Лондон. "Стемфорд Бридж"
 22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ Лілль ЛІЛЛЬ _:_  
Вільярреал. "Естадіо-де-ла-Сераміка"
 22:00 Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС _:_  
Середа, 23 лютого
Лісабон. "Ештадіу да Луш"
 22:00 Бенфіка БЕНФІКА Аякс АЯКС _:_  
Мадрид. "Ванда Метрополітано"
 22:00 Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_  
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 8 березня
Ліверпуль. "Енфілд"
22:00 Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ Інтер Мілан ІНТЕР _:_  
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ Зальцбург ЗАЛЬЦБУРГ _:_  
Середа, 9 березня
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00  Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_  
Манчестер. "Етіхад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ _:_  
Вівторок, 15 березня
Манчестер. "Олд Траффорд"
22:00  Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО _:_  
Амстедам. "Йоган Кройфф Арена"
22:00 Аякс АЯКС Бенфіка БЕНФІКА _:_  
Середа, 16 березня
Турин. "Ювентус Стедіум"
22:00 Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_  
Лілль. "П'єр Моруа"
22:00  Лілль ЛІЛЛЬ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ _:_  
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