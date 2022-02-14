Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Всі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 15 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Боротьба за перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі Європи поновиться поєдинками 1/8 фіналу. У них беруть участь 16 клубів, які зуміли подолати груповий етап. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.