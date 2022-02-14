Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Всі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.
У вівторок, 15 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Боротьба за перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі Європи поновиться поєдинками 1/8 фіналу. У них беруть участь 16 клубів, які зуміли подолати груповий етап. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.
Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 15 лютого
|Лісабон. "Жозе Алваладе"
|22:00
|СПОРТИНГ
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|Париж. "Парк де Пренс"
|22:00
|ПСЖ
|РЕАЛ
|_:_
|Середа, 16 лютого
|Зальцбург. "Ред Булл Арена"
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|БАВАРІЯ
|_:_
|Мілан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ІНТЕР
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|Вівторок, 22 лютого
|Лондон. "Стемфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСІ
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|Вільярреал. "Естадіо-де-ла-Сераміка"
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|Середа, 23 лютого
|Лісабон. "Ештадіу да Луш"
|22:00
|БЕНФІКА
|АЯКС
|_:_
|Мадрид. "Ванда Метрополітано"
|22:00
|АТЛЕТІКО
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 8 березня
|Ліверпуль. "Енфілд"
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|ІНТЕР
|_:_
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРІЯ
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|Середа, 9 березня
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ПСЖ
|_:_
|Манчестер. "Етіхад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|СПОРТИНГ
|_:_
|Вівторок, 15 березня
|Манчестер. "Олд Траффорд"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|АТЛЕТІКО
|_:_
|Амстедам. "Йоган Кройфф Арена"
|22:00
|АЯКС
|БЕНФІКА
|_:_
|Середа, 16 березня
|Турин. "Ювентус Стедіум"
|22:00
|ЮВЕНТУС
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|Лілль. "П'єр Моруа"
|22:00
|ЛІЛЛЬ
|ЧЕЛСІ
|_:_