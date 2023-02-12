Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Дивіться повний календар і результати всіх поєдинків першого раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.
У вівторок, 14 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Участь у ній візьмуть 16 клубів, які змогли подолати груповий раунд турніру. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого, ігри у відповідь – 7, 8, 14 та 15 березня.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 14 лютого
|Мілан. "Сан-Сіро"
|22:00
|МІЛАН
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|Париж. "Парк де Пренс"
|22:00
|ПСЖ
|БАВАРІЯ
|_:_
|Середа, 15 лютого
|Брюгге. "Ян Брейдель"
|22:00
|БРЮГГЕ
|БЕНФІКА
|_:_
|Дортмунд. "Сігнал Ідуна Парк"
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|ЧЕЛСІ
|_:_
|Вівторок, 21 лютого
|Ліверпуль. "Енфілд"
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|РЕАЛ
|_:_
|Франкфурт-на-Майні. "Франкфуртштадіон"
|22:00
|АЙНТРАХТ
|НАПОЛІ
|_:_
|Середа, 22 лютого
|Лейпциг. "РБ Арена"
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|Мілан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ІНТЕР
|ПОРТУ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 7 березня
|Лісабон. "Ештадіу да Луш"
|22:00
|БЕНФІКА
|БРЮГГЕ
|_:_
|Лондон. "Стемфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСІ
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|Середа, 8 березня
|Лондон. "Тоттенгем Стедіум"
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|МІЛАН
|_:_
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРІЯ
|ПСЖ
|_:_
|Вівторок, 14 березня
|Манчестер. "Етіхад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|Порту. "Драгау"
|22:00
|ПОРТУ
|ІНТЕР
|_:_
|Середа, 15 березня
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|Неаполь. "Дієго Армандо Марадона"
|22:00
|НАПОЛІ
|АЙНТРАХТ
|_:_
Читайте також:
АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу
Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу
Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу