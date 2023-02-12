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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
159
Час на прочитання
2 хв
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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Фото: twitter.com/realmadrid

Дивіться повний календар і результати всіх поєдинків першого раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.

У вівторок, 14 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Участь у ній візьмуть 16 клубів, які змогли подолати груповий раунд турніру. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого, ігри у відповідь – 7, 8, 14 та 15 березня.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 14 лютого
Мілан. "Сан-Сіро"
22:00 Мілан МІЛАН Тоттенхем ТОТТЕНГЕМ _:_  
Париж. "Парк де Пренс"
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ _:_  
Середа, 15 лютого
Брюгге. "Ян Брейдель"
 22:00 Брюгге БРЮГГЕ Бенфіка БЕНФІКА _:_  
Дортмунд. "Сігнал Ідуна Парк"
22:00 Боруссія Дортмунд БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ _:_  
Вівторок, 21 лютого
Ліверпуль. "Енфілд"
 22:00 Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_  
Франкфурт-на-Майні. "Франкфуртштадіон"
 22:00 Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ Наполі НАПОЛІ _:_  
Середа, 22 лютого
Лейпциг. "РБ Арена"
 22:00 РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_  
Мілан. "Джузеппе Меацца"
 22:00 Інтер Мілан ІНТЕР Порту ПОРТУ _:_  
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 7 березня
Лісабон. "Ештадіу да Луш"
22:00 Бенфіка БЕНФІКА Брюгге БРЮГГЕ _:_  
Лондон. "Стемфорд Бридж"
22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ Боруссія Дортмунд БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_  
Середа, 8 березня
Лондон. "Тоттенгем Стедіум"
22:00  Тоттенхем ТОТТЕНГЕМ Мілан МІЛАН _:_  
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_  
Вівторок, 14 березня
Манчестер. "Етіхад"
22:00  Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ _:_  
Порту. "Драгау"
22:00 Порту ПОРТУ Інтер Мілан ІНТЕР _:_  
Середа, 15 березня
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ _:_  
Неаполь. "Дієго Армандо Марадона"
22:00  Наполі НАПОЛІ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ _:_  

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
159
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