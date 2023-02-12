Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Дивіться повний календар і результати всіх поєдинків першого раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.

У вівторок, 14 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Участь у ній візьмуть 16 клубів, які змогли подолати груповий раунд турніру. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого, ігри у відповідь – 7, 8, 14 та 15 березня.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23 Плейоф. 1/8 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 14 лютого Мілан. "Сан-Сіро" 22:00 МІЛАН ТОТТЕНГЕМ _:_ Париж. "Парк де Пренс" 22:00 ПСЖ БАВАРІЯ _:_ Середа, 15 лютого Брюгге. "Ян Брейдель" 22:00 БРЮГГЕ БЕНФІКА _:_ Дортмунд. "Сігнал Ідуна Парк" 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ _:_ Вівторок, 21 лютого Ліверпуль. "Енфілд" 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ _:_ Франкфурт-на-Майні. "Франкфуртштадіон" 22:00 АЙНТРАХТ НАПОЛІ _:_ Середа, 22 лютого Лейпциг. "РБ Арена" 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ Мілан. "Джузеппе Меацца" 22:00 ІНТЕР ПОРТУ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 7 березня Лісабон. "Ештадіу да Луш" 22:00 БЕНФІКА БРЮГГЕ _:_ Лондон. "Стемфорд Бридж" 22:00 ЧЕЛСІ БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ Середа, 8 березня Лондон. "Тоттенгем Стедіум" 22:00 ТОТТЕНГЕМ МІЛАН _:_ Мюнхен. "Альянц Арена" 22:00 БАВАРІЯ ПСЖ _:_ Вівторок, 14 березня Манчестер. "Етіхад" 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ Порту. "Драгау" 22:00 ПОРТУ ІНТЕР _:_ Середа, 15 березня Мадрид. "Сантьяго Бернабеу" 22:00 РЕАЛ ЛІВЕРПУЛЬ _:_ Неаполь. "Дієго Армандо Марадона" 22:00 НАПОЛІ АЙНТРАХТ _:_

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