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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Associated Press

Основий раунд головного клубного єврокубка стартує 14 вересня.

У вівторок, 14 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи поведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

  • За результатами жеребкування "Динамо" потрапило до групи E. Суперниками команди Мірчі Луческу будуть: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка".
  • "Шахтар" опинився у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом".
  • Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.
  • Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія)
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 тур
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 14 вересня
19:45 Група F ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Група G СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Емблема ФК «Зальцбург» ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Група E ДИНАМО Емблема ФК «Динамо Київ» _:_ Бенфіка БЕНФІКА
22:00 Група E БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Емблема ФК «Аталанта Бергамо» АТАЛАНТА
22:00 Група G ЛІЛЛЬ Лілль _:_ Вольфсбург ВОЛЬФСБУРГ
22:00 Група H  МАЛЬМЕ Мальме _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
22:00 Група H  ЧЕЛСІ Емблема ФК «Челсі» _:_ Емблема ФК «Зеніт» ЗЕНІТ
 
Середа, 15 вересня
19:45 Група C БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:45 Група B ШЕРИФ Шериф _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група A БРЮГГЕ Емблема ФК «Брюгге» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група A МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група B АТЛЕТІКО Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Група B ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група C СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Група D ІНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
             

 

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