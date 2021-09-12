Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Основий раунд головного клубного єврокубка стартує 14 вересня.
У вівторок, 14 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи поведуть 32 клуби.
Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.
- За результатами жеребкування "Динамо" потрапило до групи E. Суперниками команди Мірчі Луческу будуть: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка".
- "Шахтар" опинився у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом".
- Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.
- Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія)
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 тур
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 14 вересня
|19:45
|Група F
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Група G
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Група E
|ДИНАМО
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|Група E
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група F
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|Група G
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|22:00
|Група H
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|Група H
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЗЕНІТ
|Середа, 15 вересня
|19:45
|Група C
|БЕШИКТАШ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:45
|Група B
|ШЕРИФ
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група A
|БРЮГГЕ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група A
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група B
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Група B
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група C
|СПОРТИНГ
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Група D
|ІНТЕР
|_:_
|РЕАЛ