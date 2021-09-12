Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Основий раунд головного клубного єврокубка стартує 14 вересня.

У вівторок, 14 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи поведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

За результатами жеребкування "Динамо" потрапило до групи E. Суперниками команди Мірчі Луческу будуть: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка".

"Шахтар" опинився у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом".

Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія)

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22

Груповий етап. 1 тур ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 14 вересня 19:45 Група F ЯНГ БОЙЗ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Група G СЕВІЛЬЯ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Група E ДИНАМО _:_ БЕНФІКА 22:00 Група E БАРСЕЛОНА _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ АТАЛАНТА 22:00 Група G ЛІЛЛЬ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 22:00 Група H МАЛЬМЕ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 Група H ЧЕЛСІ _:_ ЗЕНІТ Середа, 15 вересня 19:45 Група C БЕШИКТАШ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 19:45 Група B ШЕРИФ _:_ ШАХТАР 22:00 Група A БРЮГГЕ _:_ ПСЖ 22:00 Група A МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група B АТЛЕТІКО _:_ ПОРТУ 22:00 Група B ЛІВЕРПУЛЬ _:_ МІЛАН 22:00 Група C СПОРТИНГ _:_ АЯКС 22:00 Група D ІНТЕР _:_ РЕАЛ

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