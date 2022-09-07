Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

6 - 7 вересня відбудуться матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 Дивіться результати всіх поєдинків.

У вівторок, 6 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи поведуть 32 клуби.

Груповий етап розпочнеться поєдинками дортмундської "Боруссії" з "Копенгагеном" та "Динамо" Загреб з лондонським "Челсі".

Єдиний представник України - донецький "Шахтар" у стартовому турі визначить сильнішого з "РБ Лейпциг".

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 6 вересня 19:45 Група G БОРУССІЯ ДОРТМУНД 3:0 КОПЕНГАГЕН 19:45 Група E ДИНАМО ЗАГРЕБ 1:0 ЧЕЛСІ 22:00 Група H БЕНФІКА 2:0 МАККАБІ ХАЙФА 22:00 Група E ЗАЛЬЦБУРГ 1:1 МІЛАН 22:00 Група F СЕЛТІК 0:3 РЕАЛ 22:00 Група H ПСЖ 2:1 ЮВЕНТУС 22:00 Група F РБ ЛЕЙПЦИГ 1:4 ШАХТАР 22:00 Група G СЕВІЛЬЯ 0:4 МАНЧЕСТЕР СІТІ Середа, 7 серпня 19:45 Група D АЙНТРАХТ _:_ СПОРТИНГ 19:45 Група A АЯКС _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Група B АТЛЕТІКО _:_ ПОРТУ 22:00 Група C БАРСЕЛОНА _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 Група B БРЮГГЕ _:_ БАЄР 22:00 Група C ІНТЕР _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група A НАПОЛІ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 Група D ТОТТЕНГЕМ _:_ МАРСЕЛЬ

Читайте також:

РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

РБ Лейпциг - Шахтар: де дивитися і прогнози букмекерів на матч Ліги чемпіонів

УЄФА вручив нагороди найкращому гравцю та тренеру за підсумками минулого сезону