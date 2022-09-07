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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Фото: Associated Press

6 - 7 вересня відбудуться матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 Дивіться результати всіх поєдинків.

У вівторок, 6 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи поведуть 32 клуби.

Груповий етап розпочнеться поєдинками дортмундської "Боруссії" з "Копенгагеном" та "Динамо" Загреб з лондонським "Челсі".

Єдиний представник України - донецький "Шахтар" у стартовому турі визначить сильнішого з "РБ Лейпциг".

  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР 
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 6 вересня
19:45 Група G БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» 3:0 КОПЕНГАГЕН
19:45 Група E ДИНАМО ЗАГРЕБ 1:0 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ
22:00 Група H БЕНФІКА Бенфіка 2:0 МАККАБІ ХАЙФА
22:00 Група E ЗАЛЬЦБУРГ 1:1 Мілан МІЛАН
22:00 Група F СЕЛТІК 0:3 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
22:00 Група H ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» 2:1 Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
22:00 Група F РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» 1:4 Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група G СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» 0:4 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
Середа, 7 серпня
19:45 Група D АЙНТРАХТ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
19:45 Група A АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ РЕЙНДЖЕРС
22:00 Група B АТЛЕТІКО _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Група C БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 Група B БРЮГГЕ _:_ БАЄР
22:00 Група C ІНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група A НАПОЛІ _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 Група D ТОТТЕНГЕМ _:_ МАРСЕЛЬ

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