Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

6 - 7 вересня відбудуться матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 Дивіться результати всіх поєдинків.
У вівторок, 6 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи поведуть 32 клуби.
Груповий етап розпочнеться поєдинками дортмундської "Боруссії" з "Копенгагеном" та "Динамо" Загреб з лондонським "Челсі".
Єдиний представник України - донецький "Шахтар" у стартовому турі визначить сильнішого з "РБ Лейпциг".
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
- Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 6 вересня
|19:45
|Група G
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|3:0
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Група E
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|1:0
|ЧЕЛСІ
|22:00
|Група H
|БЕНФІКА
|2:0
|МАККАБІ ХАЙФА
|22:00
|Група E
|ЗАЛЬЦБУРГ
|1:1
|МІЛАН
|22:00
|Група F
|СЕЛТІК
|0:3
|РЕАЛ
|22:00
|Група H
|ПСЖ
|2:1
|ЮВЕНТУС
|22:00
|Група F
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|1:4
|ШАХТАР
|22:00
|Група G
|СЕВІЛЬЯ
|0:4
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Середа, 7 серпня
|19:45
|Група D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|СПОРТИНГ
|19:45
|Група A
|АЯКС
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Група B
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Група C
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|Група B
|БРЮГГЕ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|Група C
|ІНТЕР
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група A
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|Група D
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
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