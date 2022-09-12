Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У вівторок та середу, 13 - 14 вересня, групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Єдиний представник України - донецький "Шахтар" після сенсаційної виїзної розгромної перемоги над німецьким "Лейпцигом" в рамках 2-го туру зіграє проти шотландського "Селтіка". Через повномасштабне вторгнення РФ до України номінально домашня для "гірників" зустріч відбудеться у Варшаві.

Поєдинок між шотландськими "Рейнджерс" та італійським "Наполі" було перенесено з 13-го на 14 вересня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 13 вересня 19:45 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ІНТЕР 19:45 Група D СПОРТИНГ _:_ ТОТТЕНГЕМ 22:00 Група A ЛІВЕРПУЛЬ _:_ АЯКС 22:00 Група B ПОРТУ _:_ БРЮГГЕ 22:00 Група B БАЄР _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група C БАВАРІЯ _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Група D МАРСЕЛЬ _:_ АЙНТРАХТ Середа, 14 вересня 19:45 Група E МІЛАН _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Група F ШАХТАР _:_ СЕЛТІК 22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ НАПОЛІ 22:00 Група E ЧЕЛСІ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Група F РЕАЛ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група G КОПЕНГАГЕН _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група H ЮВЕНТУС _:_ БЕНФІКА 22:00 Група H МАККАБІ ХАЙФА _:_ ПСЖ

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