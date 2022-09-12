Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

13 - 14 вересня відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У вівторок та середу, 13 - 14 вересня, групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.
Єдиний представник України - донецький "Шахтар" після сенсаційної виїзної розгромної перемоги над німецьким "Лейпцигом" в рамках 2-го туру зіграє проти шотландського "Селтіка". Через повномасштабне вторгнення РФ до України номінально домашня для "гірників" зустріч відбудеться у Варшаві.
Поєдинок між шотландськими "Рейнджерс" та італійським "Наполі" було перенесено з 13-го на 14 вересня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
- Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 13 вересня
|19:45
|Група C
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ІНТЕР
|19:45
|Група D
|СПОРТИНГ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|22:00
|Група A
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Група B
|ПОРТУ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Група B
|БАЄР
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група C
|БАВАРІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Група D
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Середа, 14 вересня
|19:45
|Група E
|МІЛАН
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Група F
|ШАХТАР
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|Група A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|Група E
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Група F
|РЕАЛ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група G
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група G
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|Група H
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|ПСЖ
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