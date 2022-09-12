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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Фото: ФК Шахтар

13 - 14 вересня відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У вівторок та середу, 13 - 14 вересня, групова стадія Ліги чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Єдиний представник України - донецький "Шахтар" після сенсаційної виїзної розгромної перемоги над німецьким "Лейпцигом" в рамках 2-го туру зіграє проти шотландського "Селтіка". Через повномасштабне вторгнення РФ до України номінально домашня для "гірників" зустріч відбудеться у Варшаві.

Поєдинок між шотландськими "Рейнджерс" та італійським "Наполі" було перенесено з 13-го на 14 вересня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 13 вересня
19:45 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ІНТЕР
19:45 Група D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ ТОТТЕНГЕМ
22:00 Група A ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Група B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ БРЮГГЕ
22:00 Група B БАЄР _:_ АТЛЕТІКО
22:00 Група C БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група D МАРСЕЛЬ _:_ АЙНТРАХТ
Середа, 14 вересня
19:45 Група E МІЛАН Мілан _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Група F ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ СЕЛТІК
22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ НАПОЛІ
22:00 Група E ЧЕЛСІ Емблема ФК «Челсі» _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Група F РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група G КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Бенфіка БЕНФІКА
22:00 Група H МАККАБІ ХАЙФА _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ

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