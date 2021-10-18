Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

"Шахтар" прийме "Реал", а "Динамо" вирушить в гості до "Барселони".

19-20 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

"Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка" . У першому турі кияни драматично зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програли "Баварії" (0:5).

і . У першому турі кияни з "Бенфікою" (0:0), а потім "Баварії" (0:5). "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом" . Донеччани в першому матчі сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), а потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0).

і . Донеччани в першому матчі "Шерифу" (0:2), а потім з "Інтером" (0:0). Четвертий тур групового етапу ЛЧ запланований на 2-3 листопада: "Динамо" - "Барселона", "Реал" - "Шахтар".

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 19 жовтня 19:45 Група A БРЮГГЕ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 19:45 Група C БЕШИКТАШ _:_ СПОРТИНГ 22:00 Група A ПСЖ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група B ПОРТУ _:_ МІЛАН 22:00 Група B АТЛЕТІКО _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 Група C АЯКС _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група D ІНТЕР _:_ ШЕРИФ 22:00 Група D ШАХТАР _:_ РЕАЛ Середа, 20 жовтня 19:45 Група E БАРСЕЛОНА _:_ ДИНАМО 19:45 Група G ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 22:00 Група E БЕНФІКА _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група F ЯНГ БОЙЗ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Група F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ АТАЛАНТА 22:00 Група G ЛІЛЛЬ _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група H ЧЕЛСІ _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Група H ЗЕНІТ _:_ ЮВЕНТУС

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