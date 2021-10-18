Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

"Шахтар" прийме "Реал", а "Динамо" вирушить в гості до "Барселони".
19-20 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.
Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.
- "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". У першому турі кияни драматично зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програли "Баварії" (0:5).
- "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Донеччани в першому матчі сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), а потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0).
- Четвертий тур групового етапу ЛЧ запланований на 2-3 листопада: "Динамо" - "Барселона", "Реал" - "Шахтар".
- Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 19 жовтня
|19:45
|Група A
|БРЮГГЕ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|19:45
|Група C
|БЕШИКТАШ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Група A
|ПСЖ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група B
|ПОРТУ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група B
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|Група C
|АЯКС
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група D
|ІНТЕР
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Група D
|ШАХТАР
|_:_
|РЕАЛ
|Середа, 20 жовтня
|19:45
|Група E
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ДИНАМО
|19:45
|Група G
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|22:00
|Група E
|БЕНФІКА
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група F
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Група F
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|Група G
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група H
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Група H
|ЗЕНІТ
|_:_
|ЮВЕНТУС