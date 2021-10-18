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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

ФК Шахтар

"Шахтар" прийме "Реал", а "Динамо" вирушить в гості до "Барселони".

19-20 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

  • "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". У першому турі кияни драматично зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програли "Баварії" (0:5).
  • "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Донеччани в першому матчі сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), а потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0).
  • Четвертий тур групового етапу ЛЧ запланований на 2-3 листопада: "Динамо" - "Барселона", "Реал" - "Шахтар".
  • Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 19 жовтня
19:45 Група A БРЮГГЕ Емблема ФК «Брюгге» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
19:45 Група C БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Група A ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група B АТЛЕТІКО Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 Група C АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група D ІНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Група D ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
 
Середа, 20 жовтня
19:45 Група E БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Динамо Київ» ДИНАМО
19:45 Група G ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Зальцбург» _:_ Вольфсбург ВОЛЬФСБУРГ
22:00 Група E БЕНФІКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група F ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Група F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» _:_ Емблема ФК «Аталанта Бергамо» АТАЛАНТА
22:00 Група G ЛІЛЛЬ Лілль _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група H  ЧЕЛСІ Емблема ФК «Челсі» _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00 Група H  ЗЕНІТ Емблема ФК «Зеніт» _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
             
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