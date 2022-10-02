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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Фото: Associated Press

4 - 5 жовтня відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

4 - 5 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 3-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.

Єдиний представник України в турнірі, донецький "Шахтар", після сенсаційної розгромної перемоги над німецьким "Лейпцигом" та нічиєї з шотландським "Селтіком" поїде на "Сантьяго Бернабеу", де спробує зупинити чинного тріумфатора ЛЧ - мадридський "Реал".

  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 4 жовтня
19:45 Група C БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 Група D МАРСЕЛЬ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Група A ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ РЕЙНДЖЕРС
22:00 Група A АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ НАПОЛІ
22:00 Група B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ БАЄР
22:00 Група B БРЮГГЕ _:_ АТЛЕТІКО
22:00 Група C ІНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група D АЙНТРАХТ _:_ ТОТТЕНГЕМ
Середа, 5 жовтня
19:45 Група E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Група F РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ СЕЛТІК
22:00 Група E ЧЕЛСІ Емблема ФК «Челсі» _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група F РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Група G СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ МАККАБІ ХАЙФА
22:00 Група H БЕНФІКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ

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