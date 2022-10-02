Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

4 - 5 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 3-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.

Єдиний представник України в турнірі, донецький "Шахтар", після сенсаційної розгромної перемоги над німецьким "Лейпцигом" та нічиєї з шотландським "Селтіком" поїде на "Сантьяго Бернабеу", де спробує зупинити чинного тріумфатора ЛЧ - мадридський "Реал".

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 4 жовтня 19:45 Група C БАВАРІЯ _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 Група D МАРСЕЛЬ _:_ СПОРТИНГ 22:00 Група A ЛІВЕРПУЛЬ _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Група A АЯКС _:_ НАПОЛІ 22:00 Група B ПОРТУ _:_ БАЄР 22:00 Група B БРЮГГЕ _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група C ІНТЕР _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Група D АЙНТРАХТ _:_ ТОТТЕНГЕМ Середа, 5 жовтня 19:45 Група E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Група F РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ СЕЛТІК 22:00 Група E ЧЕЛСІ _:_ МІЛАН 22:00 Група F РЕАЛ _:_ ШАХТАР 22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Група G СЕВІЛЬЯ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група H ЮВЕНТУС _:_ МАККАБІ ХАЙФА 22:00 Група H БЕНФІКА _:_ ПСЖ

Читайте також:

Карате-стайл: шедевральний м'яч Голанда визнали найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео)

Нестримний: Мессі встановив одразу декілька історичних гольових рекордів у Лізі чемпіонів (відео)

Перший після Шевченка: суперталант "Шахтаря" встановив гольове досягнення в Лізі чемпіонів