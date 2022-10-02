Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

4 - 5 жовтня відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
4 - 5 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 3-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.
Єдиний представник України в турнірі, донецький "Шахтар", після сенсаційної розгромної перемоги над німецьким "Лейпцигом" та нічиєї з шотландським "Селтіком" поїде на "Сантьяго Бернабеу", де спробує зупинити чинного тріумфатора ЛЧ - мадридський "Реал".
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
- Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 4 жовтня
|19:45
|Група C
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|Група D
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Група A
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Група A
|АЯКС
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|Група B
|ПОРТУ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|Група B
|БРЮГГЕ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група C
|ІНТЕР
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Група D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Середа, 5 жовтня
|19:45
|Група E
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Група F
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|Група E
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група F
|РЕАЛ
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група G
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Група G
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МАККАБІ ХАЙФА
|22:00
|Група H
|БЕНФІКА
|_:_
|ПСЖ
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