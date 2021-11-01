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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

ФК Шахтар

"Динамо" прийме "Барселону", а "Шахтар" у Мадриді битиметься з "Реалом".

2-3 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

  • "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". У першому турі кияни драматично зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), потім розгромно програли "Баварії" (0:5), а в третьому своєму поєдинку мінімально поступилися "Барселоні" (0:1) на "Камп Ноу".
  • "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Донеччани в першому матчі сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0) і розгромно програли "Реалу" (0:5) в домашньому поєдинку.
  • П'ятий тур групового етапу ЛЧ запланований на 23-24 листопада: "Динамо" - "Баварія", "Інтер" - "Шахтар".
  • Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 2 листопада
19:45 Група G ВОЛЬФСБУРГ Вольфсбург _:_ Емблема ФК «Зальцбург» ЗАЛЬЦБУРГ
19:45 Група H МАЛЬМЕ Мальме _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ
22:00 Група E ДИНАМО Емблема ФК «Динамо Київ» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група E БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Бенфіка БЕНФІКА
22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Група F АТАЛАНТА Емблема ФК «Аталанта Бергамо» _:_ Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Група G СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Лілль ЛІЛЛЬ
22:00 Група H  ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Емблема ФК «Зеніт» ЗЕНІТ
 
Середа, 3 листопада
19:45 Група B МІЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
19:45 Група D РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група A МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «Брюгге» БРЮГГЕ
22:00 Група A РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група B ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО
22:00 Група C СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Група C БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Група D ШЕРИФ Шериф _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ІНТЕР
             
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