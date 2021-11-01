Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

"Динамо" прийме "Барселону", а "Шахтар" у Мадриді битиметься з "Реалом".
2-3 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.
Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.
- "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". У першому турі кияни драматично зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), потім розгромно програли "Баварії" (0:5), а в третьому своєму поєдинку мінімально поступилися "Барселоні" (0:1) на "Камп Ноу".
- "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Донеччани в першому матчі сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0) і розгромно програли "Реалу" (0:5) в домашньому поєдинку.
- П'ятий тур групового етапу ЛЧ запланований на 23-24 листопада: "Динамо" - "Баварія", "Інтер" - "Шахтар".
- Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 2 листопада
|19:45
|Група G
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|19:45
|Група H
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:00
|Група E
|ДИНАМО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Група E
|БАВАРІЯ
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|Група F
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Група F
|АТАЛАНТА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Група G
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|22:00
|Група H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЗЕНІТ
|Середа, 3 листопада
|19:45
|Група B
|МІЛАН
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|Група D
|РЕАЛ
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група A
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Група A
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група B
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група C
|СПОРТИНГ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Група C
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Група D
|ШЕРИФ
|_:_
|ІНТЕР