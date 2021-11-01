Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

"Динамо" прийме "Барселону", а "Шахтар" у Мадриді битиметься з "Реалом".

2-3 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

"Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка" . У першому турі кияни драматично зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), потім розгромно програли "Баварії" (0:5), а в третьому своєму поєдинку мінімально поступилися "Барселоні" (0:1) на "Камп Ноу".

і . У першому турі кияни з "Бенфікою" (0:0), потім "Баварії" (0:5), а в третьому своєму поєдинку "Барселоні" (0:1) на "Камп Ноу". "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом" . Донеччани в першому матчі сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0) і розгромно програли "Реалу" (0:5) в домашньому поєдинку.

і . Донеччани в першому матчі "Шерифу" (0:2), потім з "Інтером" (0:0) і "Реалу" (0:5) в домашньому поєдинку. П'ятий тур групового етапу ЛЧ запланований на 23-24 листопада: "Динамо" - "Баварія", "Інтер" - "Шахтар".

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 2 листопада 19:45 Група G ВОЛЬФСБУРГ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 19:45 Група H МАЛЬМЕ _:_ ЧЕЛСІ 22:00 Група E ДИНАМО _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Група E БАВАРІЯ _:_ БЕНФІКА 22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 Група F АТАЛАНТА _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Група G СЕВІЛЬЯ _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 Група H ЮВЕНТУС _:_ ЗЕНІТ Середа, 3 листопада 19:45 Група B МІЛАН _:_ ПОРТУ 19:45 Група D РЕАЛ _:_ ШАХТАР 22:00 Група A МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ БРЮГГЕ 22:00 Група A РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ПСЖ 22:00 Група B ЛІВЕРПУЛЬ _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група C СПОРТИНГ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 Група C БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ АЯКС 22:00 Група D ШЕРИФ _:_ ІНТЕР

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