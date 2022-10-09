Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

11 - 12 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 4-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.

Єдиний представник України в цьому турнірі, донецький "Шахтар", в рамках четвертого туру прийматиме мадридський "Реал". Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться у Варшаві.

Після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки від "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці в своїй групі ЛЧ. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 11 жовтня 19:45 Група G КОПЕНГАГЕН _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 19:45 Група H МАККАБІ ХАЙФА _:_ ЮВЕНТУС 22:00 Група E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Група E МІЛАН _:_ ЧЕЛСІ 22:00 Група F ШАХТАР _:_ РЕАЛ 22:00 Група F СЕЛТІК _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група G БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група H ПСЖ _:_ БЕНФІКА Середа, 12 жовтня 19:45 Група A НАПОЛІ _:_ АЯКС 19:45 Група B АТЛЕТІКО _:_ БРЮГГЕ 22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 Група B БАЄР _:_ ПОРТУ 22:00 Група C БАРСЕЛОНА _:_ ІНТЕР 22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група D ТОТТЕНГЕМ _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Група D СПОРТИНГ _:_ МАРСЕЛЬ

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