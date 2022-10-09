Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Фото: Associated Press

"Шахтар" спробує помститися "Реалу" за поразку в Мадриді.

11 - 12 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 4-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.

Єдиний представник України в цьому турнірі, донецький "Шахтар", в рамках четвертого туру прийматиме мадридський "Реал". Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться у Варшаві.

Після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки від "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці в своїй групі ЛЧ. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 11 жовтня
19:45 Група G КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
19:45 Група H МАККАБІ ХАЙФА _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
22:00 Група E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Група E МІЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ
22:00 Група F ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
22:00 Група F СЕЛТІК _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група G БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група H ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Бенфіка БЕНФІКА
Середа, 12 жовтня
19:45 Група A НАПОЛІ _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
19:45 Група B АТЛЕТІКО _:_ БРЮГГЕ
22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 Група B БАЄР _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Група C БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ІНТЕР
22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група D ТОТТЕНГЕМ _:_ АЙНТРАХТ
22:00 Група D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ МАРСЕЛЬ

Читайте також:

Ще один шанс для Луніна: основний воротар "Реала" пропустить другий матч з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Воротар "Шахтаря" став лідером за кількістю сейвів у поточному розіграші Ліги чемпіонів

ПСЖ та "Бенфіка" не визначили лідера групи Ліги чемпіонів, "Ювентус" реабілітувався за поразки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Наступна публікація