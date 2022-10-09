Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

"Шахтар" спробує помститися "Реалу" за поразку в Мадриді.
11 - 12 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 4-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.
Єдиний представник України в цьому турнірі, донецький "Шахтар", в рамках четвертого туру прийматиме мадридський "Реал". Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться у Варшаві.
Після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки від "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці в своїй групі ЛЧ. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
- Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 11 жовтня
|19:45
|Група G
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|19:45
|Група H
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|Група E
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Група E
|МІЛАН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:00
|Група F
|ШАХТАР
|_:_
|РЕАЛ
|22:00
|Група F
|СЕЛТІК
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група G
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група H
|ПСЖ
|_:_
|БЕНФІКА
|Середа, 12 жовтня
|19:45
|Група A
|НАПОЛІ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|Група B
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Група A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|Група B
|БАЄР
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Група C
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|Група C
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група D
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Група D
|СПОРТИНГ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
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