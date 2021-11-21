Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

"Динамо" прийме "Баварію", а "Шахтар" у Мілані битиметься з "Інтером".

23-24 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

"Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка" . Після чотирьох турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф. Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали).

і . Після чотирьох турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф. Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали). "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом" . Після чотирьох турів "гірники" замикають групу D, набравши один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок).

і . Після чотирьох турів "гірники" замикають групу D, набравши один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок). Заключний шостий тур групового етапу ЛЧ запланований на 7-8 грудня: "Шахтар" - "Шериф", "Бенфіка" - "Динамо".

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).