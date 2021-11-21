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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

ФК Шахтар

"Динамо" прийме "Баварію", а "Шахтар" у Мілані битиметься з "Інтером".

23-24 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

  • "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". Після чотирьох турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф. Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали).
  • "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Після чотирьох турів "гірники" замикають групу D, набравши один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок).
  • Заключний шостий тур групового етапу ЛЧ запланований на 7-8 грудня: "Шахтар" - "Шериф", "Бенфіка" - "Динамо".
  • Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 23 листопада
19:45 Група E ДИНАМО Емблема ФК «Динамо Київ» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
19:45 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Група E БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Бенфіка БЕНФІКА
22:00 Група F ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «Аталанта Бергамо» АТАЛАНТА
22:00 Група G ЛІЛЛЬ Лілль _:_ Емблема ФК «Зальцбург» ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Група G СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Вольфсбург ВОЛЬФСБУРГ
22:00 Група H МАЛЬМЕ Мальме _:_ Емблема ФК «Зеніт» ЗЕНІТ
22:00 Група H  ЧЕЛСІ Емблема ФК «Челсі» _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
 
Середа, 24 листопада
19:45 Група C БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
19:45 Група D ІНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група A БРЮГГЕ Емблема ФК «Брюгге» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група A МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група B АТЛЕТІКО Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група B ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Група C СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група D ШЕРИФ Шериф _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
             
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