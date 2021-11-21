Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

"Динамо" прийме "Баварію", а "Шахтар" у Мілані битиметься з "Інтером".
23-24 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.
Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.
- "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". Після чотирьох турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф. Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали).
- "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Після чотирьох турів "гірники" замикають групу D, набравши один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок).
- Заключний шостий тур групового етапу ЛЧ запланований на 7-8 грудня: "Шахтар" - "Шериф", "Бенфіка" - "Динамо".
- Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 23 листопада
|19:45
|Група E
|ДИНАМО
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:45
|Група F
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Група E
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|Група F
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|Група G
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Група G
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|22:00
|Група H
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЗЕНІТ
|22:00
|Група H
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Середа, 24 листопада
|19:45
|Група C
|БЕШИКТАШ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|Група D
|ІНТЕР
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група A
|БРЮГГЕ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група A
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група B
|АТЛЕТІКО
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група B
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Група C
|СПОРТИНГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група D
|ШЕРИФ
|_:_
|РЕАЛ