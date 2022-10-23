Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

"Шахтар" в Шотландії битиметься з "Селтіком", виборюючи своє право на євровесну.
25 - 26 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 5-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.
Єдиний представник України в цьому турнірі, донецький "Шахтар", в рамках п'ятого туру на виїзді зіграє проти шотландського "Селтіка". Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 жовтня, в місті Глазго.
За підсумками чотирьох турів "гірники" з 5 очками посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ, та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет.
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
- Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 25 жовтня
|19:45
|Група E
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|19:45
|Група G
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Група E
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група F
|СЕЛТІК
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група F
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|РЕАЛ
|22:00
|Група G
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|Група H
|ПСЖ
|_:_
|МАККАБІ ХАЙФА
|22:00
|Група H
|БЕНФІКА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Середа, 26 жовтня
|19:45
|Група B
|БРЮГГЕ
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|Група C
|ІНТЕР
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|Група A
|НАПОЛІ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Група A
|АЯКС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|Група B
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БАЄР
|22:00
|Група C
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група D
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Група D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
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