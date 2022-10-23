Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

"Шахтар" в Шотландії битиметься з "Селтіком", виборюючи своє право на євровесну.

25 - 26 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 5-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.

Єдиний представник України в цьому турнірі, донецький "Шахтар", в рамках п'ятого туру на виїзді зіграє проти шотландського "Селтіка". Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 жовтня, в місті Глазго.

За підсумками чотирьох турів "гірники" з 5 очками посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ, та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет.

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 25 жовтня 19:45 Група E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ЧЕЛСІ 19:45 Група G СЕВІЛЬЯ _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Група E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ МІЛАН 22:00 Група F СЕЛТІК _:_ ШАХТАР 22:00 Група F РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ РЕАЛ 22:00 Група G БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 Група H ПСЖ _:_ МАККАБІ ХАЙФА 22:00 Група H БЕНФІКА _:_ ЮВЕНТУС Середа, 26 жовтня 19:45 Група B БРЮГГЕ _:_ ПОРТУ 19:45 Група C ІНТЕР _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 Група A НАПОЛІ _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Група A АЯКС _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 Група B АТЛЕТІКО _:_ БАЄР 22:00 Група C БАРСЕЛОНА _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група D ТОТТЕНГЕМ _:_ СПОРТИНГ 22:00 Група D АЙНТРАХТ _:_ МАРСЕЛЬ

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