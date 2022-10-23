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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Фото: ФК Шахтар

"Шахтар" в Шотландії битиметься з "Селтіком", виборюючи своє право на євровесну.

25 - 26 жовтня Ліга чемпіонів сезону-2022/23 продовжиться матчами 5-го туру групового етапу. В основному раунді найпрестижнішого футбольного єврокубка беруть участь 32 клуби.

Єдиний представник України в цьому турнірі, донецький "Шахтар", в рамках п'ятого туру на виїзді зіграє проти шотландського "Селтіка". Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 жовтня, в місті Глазго.

За підсумками чотирьох турів "гірники" з 5 очками посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ, та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет.

  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 25 жовтня
19:45 Група E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ
19:45 Група G СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Група E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група F СЕЛТІК _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група F РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
22:00 Група G БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Група H ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ МАККАБІ ХАЙФА
22:00 Група H БЕНФІКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
Середа, 26 жовтня
19:45 Група B БРЮГГЕ _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
19:45 Група C ІНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 Група A НАПОЛІ _:_ РЕЙНДЖЕРС
22:00 Група A АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 Група B АТЛЕТІКО _:_ БАЄР
22:00 Група C БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група D ТОТТЕНГЕМ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Група D АЙНТРАХТ _:_ МАРСЕЛЬ

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