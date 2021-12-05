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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

ФК Шахтар

"Динамо" та "Шахтар" вже втратили шанси на єврокубкову весну.

7-8 грудня відбудуться матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

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Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

  • "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". Після п'яти турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E та достроково залишилися без євровесни.
  • "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". За тур до кінця "гірники" замикають групу D з одним пунктом і також втратили всі шанси пробитися до плейоф єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 13 грудня. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15/16 і 22/23 лютого, поєдинки у відповідь - 8/9 і 15/16 березня.

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 7 грудня
19:45 Група A ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «Брюгге» БРЮГГЕ
19:45 Група A РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Група B МІЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 Група B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО
22:00 Група C БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Група C АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Група D РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ІНТЕР
22:00 Група D  ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Шериф ШЕРИФ
 
Середа, 8 грудня
19:45 Група H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Мальме МАЛЬМЕ
19:45 Група H ЗЕНІТ Емблема ФК «Зеніт» _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ
22:00 Група E БЕНФІКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Динамо Київ» ДИНАМО
22:00 Група E БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Група F АТАЛАНТА Емблема ФК «Аталанта Бергамо» _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Група G ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Зальцбург» _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група G ВОЛЬФСБУРГ Вольфсбург _:_ Лілль ЛІЛЛЬ
             
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