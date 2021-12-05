Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Динамо" та "Шахтар" вже втратили шанси на єврокубкову весну.
7-8 грудня відбудуться матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.
Дивіться також: Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф
Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.
- "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". Після п'яти турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E та достроково залишилися без євровесни.
- "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". За тур до кінця "гірники" замикають групу D з одним пунктом і також втратили всі шанси пробитися до плейоф єврокубків.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 13 грудня. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15/16 і 22/23 лютого, поєдинки у відповідь - 8/9 і 15/16 березня.
Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 7 грудня
|19:45
|Група A
|ПСЖ
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|Група A
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|Група B
|МІЛАН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|Група B
|ПОРТУ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група C
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Група C
|АЯКС
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Група D
|РЕАЛ
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|Група D
|ШАХТАР
|_:_
|ШЕРИФ
|Середа, 8 грудня
|19:45
|Група H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МАЛЬМЕ
|19:45
|Група H
|ЗЕНІТ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:00
|Група E
|БЕНФІКА
|_:_
|ДИНАМО
|22:00
|Група E
|БАВАРІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Група F
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Група F
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Група G
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група G
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ЛІЛЛЬ