Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Динамо" та "Шахтар" вже втратили шанси на єврокубкову весну.

7-8 грудня відбудуться матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

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Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

"Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". Після п'яти турів кияни з одним балом посідають останню сходинку групи E та достроково залишилися без євровесни.

"Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". За тур до кінця "гірники" замикають групу D з одним пунктом і також втратили всі шанси пробитися до плейоф єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 13 грудня. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15/16 і 22/23 лютого, поєдинки у відповідь - 8/9 і 15/16 березня.

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).