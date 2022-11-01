Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Шахтар" битиметься з "РБ Лейпцигом" за путівку до плейоф найпрестижнішого єврокубку.

1 – 2 листопада відбудуться поєдинки останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники плейоф.

Єдиний представник України в найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", завершить груповий етап битвою з німецьким "РБ Лейпцигом". На кону в цій вирішальній дуелі, яка відбудеться у Варшаві, стоятиме вихід до 1/8 фіналу ЛЧ.

Лише перемога дозволить "гірникам" продовжити виступи в Лізі чемпіонів. Нічия або поразка "помаранево-чорних" означатиме, що навесні донецький клуб змагатиметься в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, нічия з шотландським "Селтіком" у минулому турі гарантувала команді Ігоря Йовічевича третє місце в групі та єврокубкову весну.

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 1 листопада 19:45 Група B ПОРТУ _:_ АТЛЕТІКО 19:45 Група B БАЄР _:_ БРЮГГЕ 22:00 Група A ЛІВЕРПУЛЬ _:_ НАПОЛІ 22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ АЯКС 22:00 Група C БАВАРІЯ _:_ ІНТЕР 22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Група D СПОРТИНГ _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Група D МАРСЕЛЬ _:_ ТОТТЕНГЕМ Середа, 2 листопада 19:45 Група F РЕАЛ _:_ СЕЛТІК 19:45 Група F ШАХТАР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група E ЧЕЛСІ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 Група E МІЛАН _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група G КОПЕНГАГЕН _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група H ЮВЕНТУС _:_ ПСЖ 22:00 Група H МАККАБІ ХАЙФА _:_ БЕНФІКА

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