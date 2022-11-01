Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Шахтар" битиметься з "РБ Лейпцигом" за путівку до плейоф найпрестижнішого єврокубку.
1 – 2 листопада відбудуться поєдинки останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники плейоф.
Єдиний представник України в найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", завершить груповий етап битвою з німецьким "РБ Лейпцигом". На кону в цій вирішальній дуелі, яка відбудеться у Варшаві, стоятиме вихід до 1/8 фіналу ЛЧ.
Лише перемога дозволить "гірникам" продовжити виступи в Лізі чемпіонів. Нічия або поразка "помаранево-чорних" означатиме, що навесні донецький клуб змагатиметься в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, нічия з шотландським "Селтіком" у минулому турі гарантувала команді Ігоря Йовічевича третє місце в групі та єврокубкову весну.
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
- Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 1 листопада
|19:45
|Група B
|ПОРТУ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:45
|Група B
|БАЄР
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Група A
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|Група A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Група C
|БАВАРІЯ
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|Група C
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Група D
|СПОРТИНГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Група D
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Середа, 2 листопада
|19:45
|Група F
|РЕАЛ
|_:_
|СЕЛТІК
|19:45
|Група F
|ШАХТАР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група E
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|Група E
|МІЛАН
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Група G
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група G
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група H
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|БЕНФІКА
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