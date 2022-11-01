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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Фото: ФК Шахтар

"Шахтар" битиметься з "РБ Лейпцигом" за путівку до плейоф найпрестижнішого єврокубку.

1 – 2 листопада відбудуться поєдинки останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23. За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники плейоф.

Єдиний представник України в найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", завершить груповий етап битвою з німецьким "РБ Лейпцигом". На кону в цій вирішальній дуелі, яка відбудеться у Варшаві, стоятиме вихід до 1/8 фіналу ЛЧ.

Лише перемога дозволить "гірникам" продовжити виступи в Лізі чемпіонів. Нічия або поразка "помаранево-чорних" означатиме, що навесні донецький клуб змагатиметься в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, нічия з шотландським "Селтіком" у минулому турі гарантувала команді Ігоря Йовічевича третє місце в групі та єврокубкову весну.

  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 1 листопада
19:45 Група B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ АТЛЕТІКО
19:45 Група B БАЄР _:_ БРЮГГЕ
22:00 Група A ЛІВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ НАПОЛІ
22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Група C БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ІНТЕР
22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ АЙНТРАХТ
22:00 Група D МАРСЕЛЬ _:_ ТОТТЕНГЕМ
Середа, 2 листопада
19:45 Група F РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ СЕЛТІК
19:45 Група F ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група E ЧЕЛСІ Емблема ФК «Челсі» _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 Група E МІЛАН Мілан _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група G КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група H МАККАБІ ХАЙФА _:_ Бенфіка БЕНФІКА

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