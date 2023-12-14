Ліга чемпіонів: ПСЖ нічиєю з "Боруссією" вийшов до плейоф, "Мілан" вибив "Ньюкасл" з єврокубків (відео)

У матчах заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F було спекотно: дортмундська "Боруссія" вдома зіграла внічию з ПСЖ (1:1), а "Ньюкасл" на своєму полі програв "Мілану" (1:2).

Інтрига тут трималась до фінального свистка. Лише "Боруссія" перед останнім туром гарантувала собі вихід до плейоф ЛЧ, а іншу путівку до 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубка міг завоювати кожен з трьох клубів.

Дортмундці відкрили рахунок на початку другого тайму зусиллями Каріма Адеємі. Дуже швидко парижани відігралися завдяки голу, який забив Воррен Заїр-Емері. Більше команди не відзначалися.

На 76-й хвилині зірковий форвард Кіліан Мбаппе міг принести французькому клубу перемогу, але його гол було скасовано через офсайд.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – ПСЖ

У паралельному матчі "Ньюкасл" забив першим – на 33-й хвилині у воротах "Мілана" розписався Жоелінтон.

Однак "россонері" зуміли оформити камбек. На 59-й хвилині рахунок зрівняв Крістіан Пулішич, а на 84-й хвилині Самуель Чуквуезе вирвав для італійського клубу перемогу.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Мілан"

Таким чином, "Боруссія" Дортмунд (11 очок) з першого місця вийшла до плейоф Ліги чемпіонів. ПСЖ (8 балів) посів другу позицію і також вирушає до 1/8 фіналу ЛЧ – парижани за додатковими показниками випередили "Мілан" (8 пунктів), який зіграє у плейоф Ліги Європи. "Ньюкасл" (5 очок) вилетів з єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 18 грудня.

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