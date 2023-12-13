Ліга чемпіонів: "Реал" без Луніна видряпав перемогу над "Уніоном", "Наполі" пробився до плейоф (відео)

У матчах заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна здобув виїзну перемогу берлінським "Уніоном" (2:3), а італійський "Наполі" вдома обіграв португальську "Брагу" (2:0).

"Королівський клуб" підходив до поєдинку в Німеччині з гарантованим першим місцем у групі та путівкою до плейоф головного євротурніру. Утім, команда Карло Анселотті не знехтувала результатом і здобула шосту поспіль перемогу на груповому етапі нинішньої ЛЧ.

Наприкінці першого тайму "вершкові" заробили пенальті, але Лука Модріч з 11-метрової позначки не зумів переграти воротаря берлінської команди. "Уніон" миттєво відповів та пішов на перерву в ролі лідера завдяки голу Кевіна Фолланда.

Однак у другому таймі мадридці довели свій клас. Дубль оформив Хоселу, відзначившись на 61-й і 72-й хвилинах.

На 85-й хвилині Алекс Крал зрівняв рахунок та подарував представнику чемпіонату Німеччини надію на перемогу та третє місце у групі, яке б вивело клуб до плейоф Ліги Європи.

Проте цього не сталося. На 89-й хвилині Дані Себальйос вирвав для "Реала" перемогу, а гольову передачу записав до свого активу Джуд Беллінгем.

Зазначимо, що Лунін провів весь поєдинок на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав Кепа Аррісабалага, який повернувся після травми.

Огляд матчу "Уніон" – "Реал" Мадрид

У паралельному матчі цього квартету "Брага" повинна було перемагати "Наполі" з різницею щонайменше у 2 м'ячі, аби посісти друге місце та вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Але "партенопейці" досить впевнено перемогли свого португальського опонента. На 9-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник "Браги" Сердар Саатчі. А на 33-й хвилині остаточний рахунок у цій зустрічі встановив Віктор Осімхен.

Огляд матчу "Наполі" – "Брага"

Відтак "Реал" з 18 очками легко виграв квартет С. "Наполі" (10 балів) вийшов до плейоф Ліги чемпіонів з другого місця. "Брага" (4 пункти) вирушає до стикових матчів Ліги Європи, а "Уніон" (2 очки) вилетів з єврокубків.

Читайте також:

Драматична перемога: "Бенфіка" з Трубіним на останніх хвилинах здобула путівку до євровесни (відео)

Ліга чемпіонів: МЮ програв "Баварії" та вилетів з єврокубків, "Копенгаген" вирвав путівку до плейоф

"Арсенал" без Зінченка розписав нічию з ПСВ у заключному турі Ліги чемпіонів (відео)