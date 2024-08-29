Ліга чемпіонів: результати жеребкування основної стадії

У новому форматі турніру кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками.

У четвер, 29 серпня, у Монако відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Участь у ньому взяли 36 клубів, своїх суперників дізнався і єдиний представник України – донецький "Шахтар". Відповідно до нового формату турніру, жеребкування здійснювалося за допомогою автоматизованої комп'ютерної системи.

Кожна команда в основному раунді Ліги чемпіонів проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Перед жеребкуванням всі команди були поділені на кошики, відповідно до їхніх коефіцієнтів УЄФА.

"Шахтар" потрапив до другого кошика. Всі учасники Ліги чемпіонів отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків. Календар матчів буде опубліковано у суботу, 31 серпня.

Результати жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25

Кошик №1

Манчестер Сіті: Інтер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Феєнорд, Спортинг, Спарта, Слован

Інтер: РБ Лейпциг, Манчестер Сіті, Арсенал, Баєр, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта

Баварія: ПСЖ, Барселона, Бенфіка, Шахтар, Динамо Загреб, Феєнорд, Слован, Астон Вілла

РБ Лейпциг: Ліверпуль, Інтер, Ювентус, Атлетіко, Спортинг, Селтік, Астон Вілла, Штурм

Боруссія Дортмунд: Барселона, Реал, Шахтар, Брюгге, Селтік, Динамо Загреб, Штурм, Болонья

Барселона: Баварія, Боруссія Дортмунд, Аталанта, Бенфіка, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако

Реал: Боруссія Дортмунд, Ліверпуль, Мілан, Аталанта, Зальцбург, Лілль, Штутгарт, Брест

Ліверпуль: Реал, РБ Лейпциг, Баєр, Мілан, Лілль, ПСВ, Болонья, Жирона

ПСЖ: Манчестер Сіті, Баварія, Атлетіко, Арсенал, ПСВ, Зальцбург, Жирона, Штутгарт

Кошик №2

Атлетіко: РБ Лейпциг, ПСЖ, Баєр, Бенфіка, Лілль, Зальцбург, Слован, Спарта

Аталанта: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтар, Селтік, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт

Брюгге: Боруссія Дортмунд, Манчестер Сіті, Ювентус, Мілан, Спортинг, Селтік, Астон Вілла, Штурм

Баєр: Інтер, Ліверпуль, Мілан, Атлетіко, Зальцбург, Феєнорд, Спарта, Брест

Арсенал: ПСЖ, Інтер, Шахтар, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона

Бенфіка: Барселона, Баварія, Атлетіко, Ювентус, Феєнорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако

Мілан: Ліверпуль, Реал, Брюгге, Баєр, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован

Ювентус: Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Бенфіка, Брюгге, ПСВ, Лілль, Штутгарт, Астон Вілла

Шахтар: Баварія, Боруссія Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья

Кошик №3

Янг Бойз: Інтер, Барселона, Аталанта, Шахтар, Црвена Звезда, Селтік, Астон Вілла, Штутгарт

ПСВ: Ліверпуль, ПСЖ, Шахтар, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест

Феєнорд: Баварія, Манчестер Сіті, Баєр, Бенфіка, Зальцбург, Лілль, Спарта, Жирона

Динамо Загреб: Боруссія Дортмунд, Баварія, Мілан, Арсенал, Селтік, Зальцбург, Монако, Слован

Црвена Звезда: Барселона, Інтер, Бенфіка, Мілан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако

Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетіко, Баєр, Динамо Загреб, Феєнорд, Брест, Спарта

Селтік: РБ Лейпциг, Боруссія Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вілла

Спортінг: Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лілль, ПСВ, Болонья, Штурм

Кошик №4

Слован: Манчестер Сіті, Баварія, Мілан, Атлетіко, Динамо Загреб, Селтік, Штутгарт, Жирона

Монако: Барселона, Інтер, Бенфіка, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вілла, Болонья

Спарта: Інтер, Манчестер Сіті, Атлетіко, Баєр, Зальцбург, Феєнорд, Брест, Штутгарт

Астон Вілла: Баварія, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтік, Янг Бойз, Болонья, Монако

Болонья: Боруссія Дортмунд, Ліверпуль, Шахтар, Бенфіка, Лілль, Спортинг; Монако, Астон Вілла

Жирона: Ліверпуль, ПСЖ, Арсенал, Мілан, Феєнорд, ПСВ, Слован, Штурм

Штутгарт: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован

Штурм: РБ Лейпциг, Боруссія Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лілль, Жирона, Брест

Брест: Реал, Барселона, Баєр, Шахтар, ПСВ, Зальцбург, Штурм, Спарта.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь, фінал складатиметься з одного поєдинку.

Календар турів основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

1-й тур: 17-19 вересня 2024 року

17-19 вересня 2024 року 2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року

1-2 жовтня 2024 року 3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року

22-23 жовтня 2024 року 4-й тур: 5-6 листопада 2024 року

5-6 листопада 2024 року 5-й тур: 26-27 листопада 2024 року

26-27 листопада 2024 року 6-й тур: 10-11 грудня 2024 року

10-11 грудня 2024 року 7-й тур: 21-22 січня 2025 року

21-22 січня 2025 року 8-й тур: 29 січня 2025 року

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