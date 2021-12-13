"Барселона" і Малиновський дізналися суперників: результати жеребкування плейоф Ліги Європи

Стали відомі всі пари наступного етапу турніру.

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць ЛЄ у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Своїх суперників дізналися "Барселона", яка вперше за 21 рік не зуміла подолати груповий раунд Ліги чемпіонів, та "Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Малиновського.

До вашої уваги всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Севілья" (Іспанія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Аталанта" (Італія) - "Олімпіакос" (Греція)

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)

"Зеніт" (Росія) - "Бетіс" (Іспанія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалія)

"Порту" (Португалія) - "Лаціо" (Італія)

Як і в Лізі чемпіонів, у цьому турнірі в першому раунді плейоф не можуть зустрітися команди з однієї країни. "Сіяні" команди проведуть перший матч на виїзді, поєдинок у відповідь - на своєму полі.

Переможці квартетів Ліги Європи, а саме "Ліон", "Монако", "Баєр", "Вест Гем", "Спартак", "Айнтрахт Франкфурт", "Галатасарай", "Црвена Звєзда" напряму вийшли до 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу зіграють вісім переможців груп Ліги Європи та вісім команд, які виграють стикові матчі ЛЄ.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 25 лютого. Матчі 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.

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