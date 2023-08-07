Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плейоф кваліфікації

Матчі цієї стадії відбудуться 22/23 і 29/30 серпня.

У понеділок, 7 серпня, відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

На цьому етапі змагатимуться 12 клубів: 8 команд Шляхом чемпіонів і 4 команди Шляхом представників ліг. Вони розіграють 6 путівок до групового раунду найпрестижнішого євротурніру.

Результати жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

"Слован" Братислава (Словаччина) / "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

"Антверпен" (Бельгія) – АЕК Афіни (Греція) / "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Ракув" (Польща) / "Аріс" Лімасол (Кіпр) – "Копенгаген" (Данія) / "Спарта" Прага (Чехія)

"Клаксвік" (Фарери) / "Мольде" (Норвегія) – "Олімпія" Любляна (Словенія) / "Галатасарай" (Туреччина)

Шлях представників ліг

"Рейнджерс" (Шотландія) / "Серветт" (Швейцарія) – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) / "Штурм" (Австрія)

"Брага" (Португалія) / "Бачка-Топола" (Сербія) – "Панатінаїкос" (Греція) / "Марсель" (Франція)

Перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 серпня, а поєдинки у відповідь – 29/30 серпня.

Додамо, що Україну у відборі Ліги чемпіонів представляв "Дніпро-1", але команда Олександра Кучера вилетіла у 2-му кваліфікаційному раунді від грецького "Панатінаїкоса". Тепер дніпряни зіграють у 3-му раунді відбору Ліги Європи з чеською "Славією".

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби, 26 з них автоматично вийшли до групового раунду. Зокрема пряму путівку до групи ЛЧ отримав чемпіон України – донецький "Шахтар".

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