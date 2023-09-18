Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

"Шахтар" розпочне свій шлях у найпрестижнішому єврокубку поєдинком з "Порту".
19 – 20 вересня відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Основна стадія головного клубного євротурніру розпочнеться поєдинками "Мілан" – "Ньюкасл" і "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг".
Також 19 вересня свій перший матч у нинішній Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України прийматиме португальський "Порту" у номінально домашньому поєдинку, який через повномасштабне російське вторгнення відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".
В іншому поєдинку 1-го туру групи H іспанська "Барселона" вдома зіграє з бельгійським "Антверпеном".
Серед найбільш цікавих матчів першого туру можна виділити зустріч ПСЖ із дортмундською "Боруссією", поєдинок "Арсенала" українця Олександра Зінченка з ПСВ, а також протистояння між "Баварією" і "Манчестер Юнайтед".
- До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
- Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 19 вересня
|19:45
|Група F
|МІЛАН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:45
|Група G
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група E
|ФЕЄНОРД
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|Група E
|ЛАЦІО
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група F
|ПСЖ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група G
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Група H
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|22:00
|Група H
|ШАХТАР
|_:_
|ПОРТУ
|Середа, 20 вересня
|19:45
|Група A
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Група C
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|УНІОН
|22:00
|Група A
|БАВАРІЯ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Група B
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЛАНС
|22:00
|Група B
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Група C
|БРАГА
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|Група D
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|Група D
|БЕНФІКА
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
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