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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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269
Час на прочитання
2 хв
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Фото: Associated Press

"Шахтар" розпочне свій шлях у найпрестижнішому єврокубку поєдинком з "Порту".

19 – 20 вересня відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Основна стадія головного клубного євротурніру розпочнеться поєдинками "Мілан" – "Ньюкасл" і "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг".

Також 19 вересня свій перший матч у нинішній Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України прийматиме португальський "Порту" у номінально домашньому поєдинку, який через повномасштабне російське вторгнення відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".

В іншому поєдинку 1-го туру групи H іспанська "Барселона" вдома зіграє з бельгійським "Антверпеном".

Серед найбільш цікавих матчів першого туру можна виділити зустріч ПСЖ із дортмундською "Боруссією", поєдинок "Арсенала" українця Олександра Зінченка з ПСВ, а також протистояння між "Баварією" і "Манчестер Юнайтед".

  • До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
  • Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
  • Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР 
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 19 вересня
19:45 Група F МІЛАН Мілан _:_ Ньюкасл НЬЮКАСЛ
19:45 Група G ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група E ФЕЄНОРД Феєноорд _:_ СЕЛТІК
22:00 Група E ЛАЦІО Лаціо _:_ АТЛЕТІКО
22:00 Група F ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Група H БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
22:00 Група H ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Порту ПОРТУ
Середа, 20 вересня
19:45 Група A ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ КОПЕНГАГЕН
19:45 Група C РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Уніон Берлін УНІОН
22:00 Група A БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Група B СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Ланс ЛАНС
22:00 Група B АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Група C БРАГА Брага _:_ НАПОЛІ
22:00 Група D РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Інтер Мілан ІНТЕР
22:00 Група D БЕНФІКА Бенфіка _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
269
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