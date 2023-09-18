Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

19 – 20 вересня відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Основна стадія головного клубного євротурніру розпочнеться поєдинками "Мілан" – "Ньюкасл" і "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг".

Також 19 вересня свій перший матч у нинішній Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України прийматиме португальський "Порту" у номінально домашньому поєдинку, який через повномасштабне російське вторгнення відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".

В іншому поєдинку 1-го туру групи H іспанська "Барселона" вдома зіграє з бельгійським "Антверпеном".

Серед найбільш цікавих матчів першого туру можна виділити зустріч ПСЖ із дортмундською "Боруссією", поєдинок "Арсенала" українця Олександра Зінченка з ПСВ, а також протистояння між "Баварією" і "Манчестер Юнайтед".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 19 вересня 19:45 Група F МІЛАН _:_ НЬЮКАСЛ 19:45 Група G ЯНГ БОЙЗ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група E ФЕЄНОРД _:_ СЕЛТІК 22:00 Група E ЛАЦІО _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група F ПСЖ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Група H БАРСЕЛОНА _:_ АНТВЕРПЕН 22:00 Група H ШАХТАР _:_ ПОРТУ Середа, 20 вересня 19:45 Група A ГАЛАТАСАРАЙ _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 Група C РЕАЛ МАДРИД _:_ УНІОН 22:00 Група A БАВАРІЯ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Група B СЕВІЛЬЯ _:_ ЛАНС 22:00 Група B АРСЕНАЛ _:_ ПСВ 22:00 Група C БРАГА _:_ НАПОЛІ 22:00 Група D РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ІНТЕР 22:00 Група D БЕНФІКА _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

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