Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У другому турі головного єврокубка "Шахтар" у Бельгії зіграє проти "Антверпена".
3 – 4 жовтня відбудуться матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У вівторок "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зустрінеться з "Інтером", а Олександр Зінченко разом з "Арсеналом" у гостях протистоятиме французькому "Лансу".
Центральним поєдинком вівторка стане протистояння "Наполі" та мадридського "Реала".
У середу свій другий матч у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України на виїзді поміряється силами з володарем "золота" бельгійської першості "Антверпеном".
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Антверпен" – "Шахтар".
В іншому поєдинку 2-го туру групи H португальський "Порту" прийматиме іспанську "Барселону".
Серед найцікавіших матчів середи також можна виділити зустрічі квартету F: дортмундська "Боруссія" прийме "Мілан", а "Ньюкасл" на своєму полі позмагається з ПСЖ.
- До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
- Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 3 жовтня
|19:45
|Група C
|УНІОН
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Група D
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|Група A
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Група A
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група B
|ЛАНС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|Група B
|ПСВ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група C
|НАПОЛІ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|Група D
|ІНТЕР
|_:_
|БЕНФІКА
|Середа, 4 жовтня
|19:45
|Група E
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ФЕЄНОРД
|19:45
|Група H
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група E
|СЕЛТІК
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|Група F
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група F
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група G
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|Група G
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Група H
|ПОРТУ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
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