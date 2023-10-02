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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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164
Час на прочитання
2 хв
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Головний тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен / Фото: Associated Press

У другому турі головного єврокубка "Шахтар" у Бельгії зіграє проти "Антверпена".

3 – 4 жовтня відбудуться матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зустрінеться з "Інтером", а Олександр Зінченко разом з "Арсеналом" у гостях протистоятиме французькому "Лансу".

Центральним поєдинком вівторка стане протистояння "Наполі" та мадридського "Реала".

У середу свій другий матч у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України на виїзді поміряється силами з володарем "золота" бельгійської першості "Антверпеном".

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Антверпен" – "Шахтар".

В іншому поєдинку 2-го туру групи H португальський "Порту" прийматиме іспанську  "Барселону".

Серед найцікавіших матчів середи також можна виділити зустрічі квартету F: дортмундська "Боруссія" прийме "Мілан", а "Ньюкасл" на своєму полі позмагається з ПСЖ.

  • До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
  • Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
  • Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 3 жовтня
19:45 Група C УНІОН Уніон Берлін _:_ Брага БРАГА
19:45 Група D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Група A КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група B ЛАНС Ланс _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
22:00 Група B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група C НАПОЛІ _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД
22:00 Група D ІНТЕР Інтер Мілан _:_ Бенфіка БЕНФІКА
Середа, 4 жовтня
19:45 Група E АТЛЕТІКО _:_ Феєноорд ФЕЄНОРД
19:45 Група H АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група E СЕЛТІК _:_ Лаціо ЛАЦІО
22:00 Група F БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група F НЬЮКАСЛ Ньюкасл _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група G РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Група G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Група H ПОРТУ Порту _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
164
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