Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У другому турі головного єврокубка "Шахтар" у Бельгії зіграє проти "Антверпена".

3 – 4 жовтня відбудуться матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зустрінеться з "Інтером", а Олександр Зінченко разом з "Арсеналом" у гостях протистоятиме французькому "Лансу".

Центральним поєдинком вівторка стане протистояння "Наполі" та мадридського "Реала".

У середу свій другий матч у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України на виїзді поміряється силами з володарем "золота" бельгійської першості "Антверпеном".

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Антверпен" – "Шахтар".

В іншому поєдинку 2-го туру групи H португальський "Порту" прийматиме іспанську "Барселону".

Серед найцікавіших матчів середи також можна виділити зустрічі квартету F: дортмундська "Боруссія" прийме "Мілан", а "Ньюкасл" на своєму полі позмагається з ПСЖ.

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 3 жовтня 19:45 Група C УНІОН _:_ БРАГА 19:45 Група D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 Група A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Група A КОПЕНГАГЕН _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група B ЛАНС _:_ АРСЕНАЛ 22:00 Група B ПСВ _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група C НАПОЛІ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 Група D ІНТЕР _:_ БЕНФІКА Середа, 4 жовтня 19:45 Група E АТЛЕТІКО _:_ ФЕЄНОРД 19:45 Група H АНТВЕРПЕН _:_ ШАХТАР 22:00 Група E СЕЛТІК _:_ ЛАЦІО 22:00 Група F БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ МІЛАН 22:00 Група F НЬЮКАСЛ _:_ ПСЖ 22:00 Група G РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 Група G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 Група H ПОРТУ _:_ БАРСЕЛОНА

Читайте також:

Антверпен – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Серйозна втрата для збірної України: Циганков пропустить матчі з Північною Македонією та Мальтою

УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця