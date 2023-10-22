Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

У третьому турі головного єврокубка "Шахтар" в Іспанії позмагається з "Барселоною".
24 – 25 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У вівторок "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна прийматиме "Реал Сосьєдад", а Олександр Зінченко разом з "Арсеналом" завітає в гості до "Севільї".
У середу свій третій матч у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України в Іспанії зустрінеться з "Барселоною".
Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Шахтар". Початок гри – о 19:45 за київським часом.
Серед найцікавіших матчів середи також можна виділити зустрічі квартету F: ПСЖ зіграє з "Міланом", а "Ньюкасл" прийме дортмундську "Боруссію".
- До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
- Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 24 жовтня
|19:45
|Група A
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:45
|Група D
|ІНТЕР
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Група A
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Група B
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|Група B
|ЛАНС
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Група C
|БРАГА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|Група C
|УНІОН
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|Група D
|БЕНФІКА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Середа, 25 жовтня
|19:45
|Група E
|ФЕЄНОРД
|_:_
|ЛАЦІО
|19:45
|Група H
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група E
|СЕЛТІК
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група F
|ПСЖ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група F
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група G
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Група G
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|Група H
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ПОРТУ
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