Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

У третьому турі головного єврокубка "Шахтар" в Іспанії позмагається з "Барселоною".

24 – 25 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна прийматиме "Реал Сосьєдад", а Олександр Зінченко разом з "Арсеналом" завітає в гості до "Севільї".

У середу свій третій матч у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України в Іспанії зустрінеться з "Барселоною".

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Шахтар". Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Серед найцікавіших матчів середи також можна виділити зустрічі квартету F: ПСЖ зіграє з "Міланом", а "Ньюкасл" прийме дортмундську "Боруссію".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 24 жовтня 19:45 Група A ГАЛАТАСАРАЙ _:_ БАВАРІЯ 19:45 Група D ІНТЕР _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Група A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Група B СЕВІЛЬЯ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 Група B ЛАНС _:_ ПСВ 22:00 Група C БРАГА _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 Група C УНІОН _:_ НАПОЛІ 22:00 Група D БЕНФІКА _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД Середа, 25 жовтня 19:45 Група E ФЕЄНОРД _:_ ЛАЦІО 19:45 Група H БАРСЕЛОНА _:_ ШАХТАР 22:00 Група E СЕЛТІК _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група F ПСЖ _:_ МІЛАН 22:00 Група F НЬЮКАСЛ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група G РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Група G ЯНГ БОЙЗ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 Група H АНТВЕРПЕН _:_ ПОРТУ

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