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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
125
Час на прочитання
2 хв
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

У третьому турі головного єврокубка "Шахтар" в Іспанії позмагається з "Барселоною".

24 – 25 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна прийматиме "Реал Сосьєдад", а Олександр Зінченко разом з "Арсеналом" завітає в гості до "Севільї".

У середу свій третій матч у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру проведе донецький "Шахтар". Чемпіон України в Іспанії зустрінеться з "Барселоною".

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Шахтар". Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Серед найцікавіших матчів середи також можна виділити зустрічі квартету F: ПСЖ зіграє з "Міланом", а "Ньюкасл" прийме дортмундську "Боруссію".

  • До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
  • Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
  • Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 24 жовтня
19:45 Група A ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
19:45 Група D ІНТЕР Інтер Мілан _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Група A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Група B СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
22:00 Група B ЛАНС Ланс _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Група C БРАГА Брага _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД
22:00 Група C УНІОН Уніон Берлін _:_ НАПОЛІ
22:00 Група D БЕНФІКА Бенфіка _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
Середа, 25 жовтня
19:45 Група E ФЕЄНОРД Феєноорд _:_ Лаціо ЛАЦІО
19:45 Група H БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група E СЕЛТІК _:_ АТЛЕТІКО
22:00 Група F ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група F НЬЮКАСЛ Ньюкасл _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група G РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Група G ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Група H АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Порту ПОРТУ

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
125
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