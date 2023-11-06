Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

У четвертому турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" у Німеччині прийматиме "Барселону".

7 – 8 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок донецький "Шахтар" проведе номінально домашній поєдинок проти "Барселони". Через повномасштабне військове вторгнення Росії до України команди зіграють у німецькому Гамбурзі. Початок – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".

В іншому матчі четвертого туру групи H "Порту" на своєму полі зустрінеться з "Антверпеном".

Серед найбільш цікавих поєдинків вівторка можна виділити протистояння дортмундської "Боруссії" та "Ньюкасла", а також дуель "Мілана" проти ПСЖ.

У середу "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зіграє проти "Реала Сосьєдад", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Севілью", а мадридський "Реал" Андрія Луніна вдома позмагається з португальською "Брагою".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 7 листопада 19:45 Група F БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ НЬЮКАСЛ 19:45 Група H ШАХТАР _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Група E АТЛЕТІКО _:_ СЕЛТІК 22:00 Група E ЛАЦІО _:_ ФЕЄНОРД 22:00 Група F МІЛАН _:_ ПСЖ 22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 Група G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група H ПОРТУ _:_ АНТВЕРПЕН Середа, 8 листопада 19:45 Група C НАПОЛІ _:_ УНІОН 19:45 Група D РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ БЕНФІКА 22:00 Група A БАВАРІЯ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Група A КОПЕНГАГЕН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Група B АРСЕНАЛ _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група B ПСВ _:_ ЛАНС 22:00 Група C РЕАЛ МАДРИД _:_ БРАГА 22:00 Група D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ІНТЕР

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