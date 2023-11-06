Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

У четвертому турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" у Німеччині прийматиме "Барселону".
7 – 8 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У вівторок донецький "Шахтар" проведе номінально домашній поєдинок проти "Барселони". Через повномасштабне військове вторгнення Росії до України команди зіграють у німецькому Гамбурзі. Початок – о 19:45 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".
В іншому матчі четвертого туру групи H "Порту" на своєму полі зустрінеться з "Антверпеном".
Серед найбільш цікавих поєдинків вівторка можна виділити протистояння дортмундської "Боруссії" та "Ньюкасла", а також дуель "Мілана" проти ПСЖ.
У середу "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зіграє проти "Реала Сосьєдад", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Севілью", а мадридський "Реал" Андрія Луніна вдома позмагається з португальською "Брагою".
- До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
- Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 7 листопада
|19:45
|Група F
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:45
|Група H
|ШАХТАР
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Група E
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|Група E
|ЛАЦІО
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|Група F
|МІЛАН
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група G
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Група G
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група H
|ПОРТУ
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|Середа, 8 листопада
|19:45
|Група C
|НАПОЛІ
|_:_
|УНІОН
|19:45
|Група D
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|Група A
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Група A
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Група B
|АРСЕНАЛ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|Група B
|ПСВ
|_:_
|ЛАНС
|22:00
|Група C
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БРАГА
|22:00
|Група D
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ІНТЕР
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