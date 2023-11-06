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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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298
Час на прочитання
2 хв
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

"Шахтар" – "Барселона" / Фото: ФК Шахтар

У четвертому турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" у Німеччині прийматиме "Барселону".

7 – 8 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок донецький "Шахтар" проведе номінально домашній поєдинок проти "Барселони". Через повномасштабне військове вторгнення Росії до України команди зіграють у німецькому Гамбурзі. Початок – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".

В іншому матчі четвертого туру групи H "Порту" на своєму полі зустрінеться з "Антверпеном". 

Серед найбільш цікавих поєдинків вівторка можна виділити протистояння дортмундської "Боруссії" та "Ньюкасла", а також дуель "Мілана" проти ПСЖ. 

У середу "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зіграє проти "Реала Сосьєдад", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Севілью", а мадридський "Реал" Андрія Луніна вдома позмагається з португальською "Брагою". 

  • До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
  • Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
  • Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 7 листопада
19:45 Група F БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Ньюкасл НЬЮКАСЛ
19:45 Група H ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група E АТЛЕТІКО _:_ СЕЛТІК
22:00 Група E ЛАЦІО Лаціо _:_ Феєноорд ФЕЄНОРД
22:00 Група F МІЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Група G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група H ПОРТУ Порту _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
Середа, 8 листопада
19:45 Група C НАПОЛІ _:_ Уніон Берлін УНІОН
19:45 Група D РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Бенфіка БЕНФІКА
22:00 Група A БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Група A КОПЕНГАГЕН _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Група B АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Ланс ЛАНС
22:00 Група C РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Брага БРАГА
22:00 Група D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Інтер Мілан ІНТЕР

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
298
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