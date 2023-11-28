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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
21
Час на прочитання
2 хв
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Ліга чемпіонів / Фото: ФК Шахтар

У цьому турі "Шахтар" може гарантувати собі євровесну, якщо не програє "Антверпену".

28 – 29 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок донецький "Шахтар" проведе поєдинок проти бельгійського "Антверпена". Нічиєї "гірникам" буде достатньо, щоб забезпечити собі єврокубкову весну.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для чемпіона України зустріч відбудеться на арені  "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі, початок – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи "Барселона" на своєму полі зустрінеться з "Порту". Цей поєдинок також відбудеться 28 листопада, але о 22:00 за київським часом.

Матчі за участю українських футболістів, які виступають за європейські клуби, заплановано на середу. "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Ланс", мадридський "Реал" Андрія Луніна вдома зіграє з "Наполі", а "Бенфіка" Анатолія Трубіна на своєму полі протистоятиме міланському "Інтеру".

  • До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
  • Матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 12 – 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
  • Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 28 листопада
19:45 Група E ЛАЦІО Лаціо _:_ СЕЛТІК
19:45 Група H ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
22:00 Група E ФЕЄНОРД Феєноорд _:_ АТЛЕТІКО
22:00 Група F ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Ньюкасл НЬЮКАСЛ
22:00 Група F МІЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Група G ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Група H БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Порту ПОРТУ
Середа, 29 листопада
19:45 Група A ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Група B СЕВІЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Група A БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Група B АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Ланс ЛАНС
22:00 Група C РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ НАПОЛІ
22:00 Група C БРАГА Брага _:_ Уніон Берлін УНІОН
22:00 Група D БЕНФІКА Бенфіка _:_ Інтер Мілан ІНТЕР
22:00 Група D РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
21
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