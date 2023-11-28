Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

У цьому турі "Шахтар" може гарантувати собі євровесну, якщо не програє "Антверпену".

28 – 29 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У вівторок донецький "Шахтар" проведе поєдинок проти бельгійського "Антверпена". Нічиєї "гірникам" буде достатньо, щоб забезпечити собі єврокубкову весну.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для чемпіона України зустріч відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі, початок – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи "Барселона" на своєму полі зустрінеться з "Порту". Цей поєдинок також відбудеться 28 листопада, але о 22:00 за київським часом.

Матчі за участю українських футболістів, які виступають за європейські клуби, заплановано на середу. "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Ланс", мадридський "Реал" Андрія Луніна вдома зіграє з "Наполі", а "Бенфіка" Анатолія Трубіна на своєму полі протистоятиме міланському "Інтеру".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 12 – 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 28 листопада 19:45 Група E ЛАЦІО _:_ СЕЛТІК 19:45 Група H ШАХТАР _:_ АНТВЕРПЕН 22:00 Група E ФЕЄНОРД _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група F ПСЖ _:_ НЬЮКАСЛ 22:00 Група F МІЛАН _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 Група G МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Група G ЯНГ БОЙЗ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Група H БАРСЕЛОНА _:_ ПОРТУ Середа, 29 листопада 19:45 Група A ГАЛАТАСАРАЙ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Група B СЕВІЛЬЯ _:_ ПСВ 22:00 Група A БАВАРІЯ _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Група B АРСЕНАЛ _:_ ЛАНС 22:00 Група C РЕАЛ МАДРИД _:_ НАПОЛІ 22:00 Група C БРАГА _:_ УНІОН 22:00 Група D БЕНФІКА _:_ ІНТЕР 22:00 Група D РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

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