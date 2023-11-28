Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

У цьому турі "Шахтар" може гарантувати собі євровесну, якщо не програє "Антверпену".
28 – 29 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У вівторок донецький "Шахтар" проведе поєдинок проти бельгійського "Антверпена". Нічиєї "гірникам" буде достатньо, щоб забезпечити собі єврокубкову весну.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для чемпіона України зустріч відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі, початок – о 19:45 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".
В іншому матчі п'ятого туру цієї групи "Барселона" на своєму полі зустрінеться з "Порту". Цей поєдинок також відбудеться 28 листопада, але о 22:00 за київським часом.
Матчі за участю українських футболістів, які виступають за європейські клуби, заплановано на середу. "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Ланс", мадридський "Реал" Андрія Луніна вдома зіграє з "Наполі", а "Бенфіка" Анатолія Трубіна на своєму полі протистоятиме міланському "Інтеру".
- До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
- Матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 12 – 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 28 листопада
|19:45
|Група E
|ЛАЦІО
|_:_
|СЕЛТІК
|19:45
|Група H
|ШАХТАР
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|22:00
|Група E
|ФЕЄНОРД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|Група F
|ПСЖ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|22:00
|Група F
|МІЛАН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Група G
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Група G
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Група H
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ПОРТУ
|Середа, 29 листопада
|19:45
|Група A
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Група B
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Група A
|БАВАРІЯ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Група B
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛАНС
|22:00
|Група C
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|Група C
|БРАГА
|_:_
|УНІОН
|22:00
|Група D
|БЕНФІКА
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|Група D
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
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