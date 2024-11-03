Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

У 4-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойз".
5-6 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у середу, 6 листопада, в німецькому Гельзенкірхені прийматиме швейцарський "Янг Бойз".
Днем раніше "Ліверпуль" вдома позмагається з "Баєром", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму стадіоні зустрінеться з "Міланом".
У середу "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна завітає в гості до "Баварії", "Інтер" прийме "Арсенал" українця Олександра Зінченка, а ПСЖ у рідних стінах протистоятиме мадридському "Атлетіко".
В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Вівторок, 5 листопада
|19:45
|ПСВ
|_:_
|ЖИРОНА
|19:45
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|СЕЛТІК
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Середа, 6 листопада
|19:45
|БРЮГГЕ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:45
|ШАХТАР
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|БАВАРІЯ
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|ІНТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|ФЕЄНОРД
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АТАЛАНТА
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