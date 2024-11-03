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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

У 4-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойз".

5-6 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у середу, 6 листопада, в німецькому Гельзенкірхені прийматиме швейцарський "Янг Бойз".

Днем раніше "Ліверпуль" вдома позмагається з "Баєром", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму стадіоні зустрінеться з "Міланом".

У середу "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна завітає в гості до "Баварії", "Інтер" прийме "Арсенал" українця Олександра Зінченка, а ПСЖ у рідних стінах протистоятиме мадридському "Атлетіко".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Вівторок, 5 листопада
19:45 ПСВ   _:_   ЖИРОНА
19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНАКО
22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУРМ
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БАЄР
22:00 ЛІЛЛЬ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МІЛАН
22:00 СЕЛТІК   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 СПОРТИНГ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Середа, 6 листопада
19:45 БРЮГГЕ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
19:45 ШАХТАР   _:_   ЯНГ БОЙЗ
22:00 БАВАРІЯ   _:_   БЕНФІКА
22:00 ІНТЕР   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ПСЖ   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 СПАРТА ПРАГА   _:_   БРЕСТ
22:00 ФЕЄНОРД   _:_   ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ШТУТГАРТ   _:_   АТАЛАНТА

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