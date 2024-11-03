Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

У 4-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойз".

5-6 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у середу, 6 листопада, в німецькому Гельзенкірхені прийматиме швейцарський "Янг Бойз".

Днем раніше "Ліверпуль" вдома позмагається з "Баєром", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму стадіоні зустрінеться з "Міланом".

У середу "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна завітає в гості до "Баварії", "Інтер" прийме "Арсенал" українця Олександра Зінченка, а ПСЖ у рідних стінах протистоятиме мадридському "Атлетіко".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Вівторок, 5 листопада 19:45 ПСВ _:_ ЖИРОНА 19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 БОЛОНЬЯ _:_ МОНАКО 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ШТУРМ 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БАЄР 22:00 ЛІЛЛЬ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ МІЛАН 22:00 СЕЛТІК _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 СПОРТИНГ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Середа, 6 листопада 19:45 БРЮГГЕ _:_ АСТОН ВІЛЛА 19:45 ШАХТАР _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 БАВАРІЯ _:_ БЕНФІКА 22:00 ІНТЕР _:_ АРСЕНАЛ 22:00 ПСЖ _:_ АТЛЕТІКО 22:00 СПАРТА ПРАГА _:_ БРЕСТ 22:00 ФЕЄНОРД _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 ШТУТГАРТ _:_ АТАЛАНТА

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