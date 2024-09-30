Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів другого туру

У 2-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зустрінеться з "Аталантою".
1-2 жовтня будуть зіграні матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у середу, 2 жовтня, в німецькому Гельзенкірхені проведе номінально домашній поєдинок з італійською "Аталантою".
В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Вівторок, 1 жовтня
|19:45
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|БРЕСТ
|19:45
|ШТУТГАРТ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|БАЄР
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|ІНТЕР
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|ПСВ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Середа, 2 жовтня
|19:45
|ЖИРОНА
|_:_
|ФЕЄНОРД
|19:45
|ШАХТАР
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|БЕНФІКА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|ШТУРМ
|_:_
|БРЮГГЕ
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