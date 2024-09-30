Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів другого туру

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів другого туру

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

У 2-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зустрінеться з "Аталантою".

1-2 жовтня будуть зіграні матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у середу, 2 жовтня, в німецькому Гельзенкірхені проведе номінально домашній поєдинок з італійською "Аталантою".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Вівторок, 1 жовтня
19:45 ЗАЛЬЦБУРГ   _:_   БРЕСТ
19:45 ШТУТГАРТ   _:_   СПАРТА ПРАГА
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ПСЖ
22:00 БАЄР   _:_   МІЛАН
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЯНГ БОЙЗ
22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   СЕЛТІК
22:00 ІНТЕР   _:_   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 ПСВ   _:_   СПОРТИНГ
22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Середа, 2 жовтня
19:45 ЖИРОНА   _:_   ФЕЄНОРД
19:45 ШАХТАР   _:_   АТАЛАНТА
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БАВАРІЯ
22:00 БЕНФІКА   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ   _:_   МОНАКО
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БОЛОНЬЯ
22:00 ЛІЛЛЬ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 ШТУРМ   _:_   БРЮГГЕ

Читайте також:

Україна – Бразилія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії

Шанс для Луніна: основний воротар "Реала" не потрапив до заявки на матч Ліги чемпіонів проти "Лілля"

Повʼязані теми:

Наступна публікація