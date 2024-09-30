Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів другого туру

1-2 жовтня будуть зіграні матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у середу, 2 жовтня, в німецькому Гельзенкірхені проведе номінально домашній поєдинок з італійською "Аталантою".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Вівторок, 1 жовтня 19:45 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ БРЕСТ 19:45 ШТУТГАРТ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ПСЖ 22:00 БАЄР _:_ МІЛАН 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ СЕЛТІК 22:00 ІНТЕР _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 ПСВ _:_ СПОРТИНГ 22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Середа, 2 жовтня 19:45 ЖИРОНА _:_ ФЕЄНОРД 19:45 ШАХТАР _:_ АТАЛАНТА 22:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ БАВАРІЯ 22:00 БЕНФІКА _:_ АТЛЕТІКО 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ МОНАКО 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 ЛІЛЛЬ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 ШТУРМ _:_ БРЮГГЕ

Читайте також:

Україна – Бразилія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії

Шанс для Луніна: основний воротар "Реала" не потрапив до заявки на матч Ліги чемпіонів проти "Лілля"