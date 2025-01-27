Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів останнього туру

У заключному турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" позмагається з дортмундською "Боруссією".
У середу, 29 січня, відбудуться матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", зустрінеться з дортмундською "Боруссією".
Текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.
Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна побореться з французьким "Брестом", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка, а "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна гостюватиме в "Ювентуса".
Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Середа, 29 січня
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|БАВАРІЯ
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|БАЄР
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|БРЕСТ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|ІНТЕР
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|ПСВ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|ШТУРМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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