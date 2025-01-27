Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів останнього туру

У середу, 29 січня, відбудуться матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", зустрінеться з дортмундською "Боруссією".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна побореться з французьким "Брестом", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка, а "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна гостюватиме в "Ювентуса".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР Середа, 29 січня 22:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ СЕЛТІК 22:00 БАВАРІЯ _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 22:00 БАЄР _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ АТАЛАНТА 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ШАХТАР 22:00 БРЕСТ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ МІЛАН 22:00 ЖИРОНА _:_ АРСЕНАЛ 22:00 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ АТЛЕТІКО 22:00 ІНТЕР _:_ МОНАКО 22:00 ЛІЛЛЬ _:_ ФЕЄНОРД 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ БРЮГГЕ 22:00 ПСВ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 СПОРТИНГ _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 ШТУРМ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 ШТУТГАРТ _:_ ПСЖ 22:00 ЮВЕНТУС _:_ БЕНФІКА 22:00 ЯНГ БОЙЗ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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