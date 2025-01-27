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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів останнього туру

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів останнього туру

Фанати донецького "Шахтаря" / Фото: Associated Press

У заключному турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" позмагається з дортмундською "Боруссією".

У середу, 29 січня, відбудуться матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", зустрінеться з дортмундською "Боруссією".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна побореться з французьким "Брестом", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка, а "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна гостюватиме в "Ювентуса".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Середа, 29 січня
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   СЕЛТІК
22:00 БАВАРІЯ   _:_   СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 БАЄР   _:_   СПАРТА ПРАГА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТАЛАНТА
22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ШАХТАР
22:00 БРЕСТ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ   _:_   МІЛАН
22:00 ЖИРОНА   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ЗАЛЬЦБУРГ   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 ІНТЕР   _:_   МОНАКО
22:00 ЛІЛЛЬ   _:_   ФЕЄНОРД
22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРЮГГЕ
22:00 ПСВ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 СПОРТИНГ   _:_   БОЛОНЬЯ
22:00 ШТУРМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 ШТУТГАРТ   _:_   ПСЖ
22:00 ЮВЕНТУС   _:_   БЕНФІКА
22:00 ЯНГ БОЙЗ   _:_   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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