Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів п'ятого туру

У 5-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти нідерландського ПСВ.
26-27 листопада відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
У вівторок, 26 листопада, "Баварія" прийме ПСЖ, а "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає у гості до "Спортинга".
У середу, 27 листопада, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", в Ейндговені позмагається з нідерландським ПСВ.
Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зійдеться з австрійським "Штурмом", "Ліверпуль" прийматиме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, а "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна у гостях зустрінеться з "Монако".
Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Вівторок, 26 листопада
|19:45
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|МІЛАН
|19:45
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|БАВАРІЯ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|БАЄР
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|ІНТЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|АТАЛАНТА
|Середа, 27 листопада
|19:45
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:45
|ШТУРМ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|МОНАКО
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|ПСВ
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|СЕЛТІК
|_:_
|БРЮГГЕ
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