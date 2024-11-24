Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів п'ятого туру

У 5-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти нідерландського ПСВ.

26-27 листопада відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У вівторок, 26 листопада, "Баварія" прийме ПСЖ, а "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає у гості до "Спортинга".

У середу, 27 листопада, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", в Ейндговені позмагається з нідерландським ПСВ.

Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зійдеться з австрійським "Штурмом", "Ліверпуль" прийматиме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, а "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна у гостях зустрінеться з "Монако".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Вівторок, 26 листопада 19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ МІЛАН 19:45 СПАРТА ПРАГА _:_ АТЛЕТІКО 22:00 БАВАРІЯ _:_ ПСЖ 22:00 БАЄР _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ БРЕСТ 22:00 ІНТЕР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ФЕЄНОРД 22:00 СПОРТИНГ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 ЯНГ БОЙЗ _:_ АТАЛАНТА Середа, 27 листопада 19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ШТУТГАРТ 19:45 ШТУРМ _:_ ЖИРОНА 22:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ ЮВЕНТУС 22:00 БОЛОНЬЯ _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 МОНАКО _:_ БЕНФІКА 22:00 ПСВ _:_ ШАХТАР 22:00 СЕЛТІК _:_ БРЮГГЕ

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