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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів першого туру

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів першого туру

Ліга чемпіонів / Фото: ФК Динамо Київ

Поєдинки стартового туру оновленого найпрестижнішого єврокубка відбудуться від 17 до 19 вересня.

17-19 вересня будуть зіграні матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Цього сезону найпрестижніший євротурнір проводиться в оновленому форматі. Спочатку 36 клубів виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький "Шахтар". 18 вересня "гірники" стартують у єврокубку виїзним матчем з італійською "Болоньєю".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР
Вівторок, 17 вересня
19:45 ЮВЕНТУС   _:_   ПСВ
19:45 ЯНГ БОЙЗ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
22:00 БАВАРІЯ   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 МІЛАН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ШТУТГАРТ
22:00 СПОРТИНГ   _:_   ЛІЛЛЬ
Середа, 18 вересня
19:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ШАХТАР
19:45 СПАРТА ПРАГА   _:_   ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 БРЮГГЕ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ІНТЕР
22:00 ПСЖ   _:_   ЖИРОНА
22:00 СЕЛТІК   _:_   СЛОВАН БРАТИСЛАВА
Четвер, 19 вересня
19:45 ФЕЄНОРД   _:_   БАЄР
19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   _:_   БЕНФІКА
22:00 АТАЛАНТА   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 БРЕСТ   _:_   ШТУРМ
22:00 МОНАКО   _:_   БАРСЕЛОНА

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