Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів першого туру

17-19 вересня будуть зіграні матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Цього сезону найпрестижніший євротурнір проводиться в оновленому форматі. Спочатку 36 клубів виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький "Шахтар". 18 вересня "гірники" стартують у єврокубку виїзним матчем з італійською "Болоньєю".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР Вівторок, 17 вересня 19:45 ЮВЕНТУС _:_ ПСВ 19:45 ЯНГ БОЙЗ _:_ АСТОН ВІЛЛА 22:00 БАВАРІЯ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 МІЛАН _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ШТУТГАРТ 22:00 СПОРТИНГ _:_ ЛІЛЛЬ Середа, 18 вересня 19:45 БОЛОНЬЯ _:_ ШАХТАР 19:45 СПАРТА ПРАГА _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 БРЮГГЕ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ІНТЕР 22:00 ПСЖ _:_ ЖИРОНА 22:00 СЕЛТІК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА Четвер, 19 вересня 19:45 ФЕЄНОРД _:_ БАЄР 19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ БЕНФІКА 22:00 АТАЛАНТА _:_ АРСЕНАЛ 22:00 АТЛЕТІКО _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 БРЕСТ _:_ ШТУРМ 22:00 МОНАКО _:_ БАРСЕЛОНА

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