Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів першого туру

Поєдинки стартового туру оновленого найпрестижнішого єврокубка відбудуться від 17 до 19 вересня.
17-19 вересня будуть зіграні матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Цього сезону найпрестижніший євротурнір проводиться в оновленому форматі. Спочатку 36 клубів виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький "Шахтар". 18 вересня "гірники" стартують у єврокубку виїзним матчем з італійською "Болоньєю".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР
|Вівторок, 17 вересня
|19:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПСВ
|19:45
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|БАВАРІЯ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|МІЛАН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|Середа, 18 вересня
|19:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ШАХТАР
|19:45
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|БРЮГГЕ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|СЕЛТІК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|Четвер, 19 вересня
|19:45
|ФЕЄНОРД
|_:_
|БАЄР
|19:45
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|БРЕСТ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|МОНАКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
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