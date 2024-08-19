Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації

Поєдинки відбудуться 20/21 та 27/28 серпня.
20/21 та 27/28 серпня будуть зіграні матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
За їхніми підсумками визначаться володарі семи останніх путівок до основної стадії найпрестижнішого єврокубка. Вони приєднаються до 29 клубів, які автоматично потрапили до ЛЧ завдяки своїм виступам у національних чемпіонатах минулого сезону.
Раунд плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів намагатиметься подолати київське "Динамо". Суперником команди Олександра Шовковського, яка вже пройшла сербський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс", стане австрійський "Зальцбург".
Розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 20 серпня
22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Црвена Звезда" (Сербія)
22:00 "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Лілль" (Франція) – "Славія" Прага (Чехія)
Середа, 21 серпня
22:00 "Динамо" Київ (Україна) – "Зальцбург" (Австрія)
22:00 "Мальме" (Швеція) – "Спарта" Прага (Чехія)
22:00 "Мітьюлланд" (Данія) – "Слован" Братислава (Словаччина)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Галатасарай" (Туреччина)
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 27 серпня
22:00 "Галатасарай" (Туреччина) – "Янг Бойз" (Швейцарія)
22:00 "Зальцбург" (Австрія) – "Динамо" Київ (Україна)
22:00 "Спарта" Прага (Чехія) – "Мальме" (Швеція)
Середа, 28 серпня
19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Динамо" Загреб (Хорватія)
22:00 "Славія" Прага (Чехія) – "Лілль" (Франція)
22:00 "Слован" Братислава (Словаччина) – "Мітьюлланд" (Данія)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)
Зазначимо, що донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.
Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться 29 серпня.
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