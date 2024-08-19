Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації

20/21 та 27/28 серпня будуть зіграні матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

За їхніми підсумками визначаться володарі семи останніх путівок до основної стадії найпрестижнішого єврокубка. Вони приєднаються до 29 клубів, які автоматично потрапили до ЛЧ завдяки своїм виступам у національних чемпіонатах минулого сезону.

Раунд плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів намагатиметься подолати київське "Динамо". Суперником команди Олександра Шовковського, яка вже пройшла сербський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс", стане австрійський "Зальцбург".

Розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

ПЕРШІ МАТЧІ

Вівторок, 20 серпня

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Лілль" (Франція) – "Славія" Прага (Чехія)

Середа, 21 серпня

22:00 "Динамо" Київ (Україна) – "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Мальме" (Швеція) – "Спарта" Прага (Чехія)

22:00 "Мітьюлланд" (Данія) – "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Галатасарай" (Туреччина)

МАТЧІ-ВІДПОВІДІ

Вівторок, 27 серпня

22:00 "Галатасарай" (Туреччина) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) – "Динамо" Київ (Україна)

22:00 "Спарта" Прага (Чехія) – "Мальме" (Швеція)

Середа, 28 серпня

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Славія" Прага (Чехія) – "Лілль" (Франція)

22:00 "Слован" Братислава (Словаччина) – "Мітьюлланд" (Данія)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

Зазначимо, що донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться 29 серпня.

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