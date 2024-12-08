Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів шостого туру

10-11 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У вівторок, 10 грудня, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у Гельзенкірхені зіграє номінально домашній поєдинок з мюнхенською "Баварією".

Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Ліверпуль", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Аталанти", а "Баєр" українського нападника Артема Степанова вдома позмагається з "Інтером".

У середу, 11 грудня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зіграє з "Монако", "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна прийматиме "Болонью", дортмундська "Боруссія" на власному стадіоні зійдеться з "Барселоною", а "Манчестер Сіті" на виїзді поміряється силами з "Ювентусом".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Вівторок, 10 грудня 19:45 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ СЕЛТІК 19:45 ЖИРОНА _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 АТАЛАНТА _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 БАЄР _:_ ІНТЕР 22:00 БРЕСТ _:_ ПСВ 22:00 БРЮГГЕ _:_ СПОРТИНГ 22:00 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ПСЖ 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ АСТОН ВІЛЛА 22:00 ШАХТАР _:_ БАВАРІЯ Середа, 11 грудня 19:45 АТЛЕТІКО _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 ЛІЛЛЬ _:_ ШТУРМ 22:00 АРСЕНАЛ _:_ МОНАКО 22:00 БЕНФІКА _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 МІЛАН _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 ФЕЄНОРД _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 ШТУТГАРТ _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 ЮВЕНТУС _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця