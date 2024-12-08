Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів шостого туру

У 6-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зустрінеться з мюнхенською "Баварією".
10-11 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
У вівторок, 10 грудня, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у Гельзенкірхені зіграє номінально домашній поєдинок з мюнхенською "Баварією".
Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Ліверпуль", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Аталанти", а "Баєр" українського нападника Артема Степанова вдома позмагається з "Інтером".
У середу, 11 грудня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зіграє з "Монако", "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна прийматиме "Болонью", дортмундська "Боруссія" на власному стадіоні зійдеться з "Барселоною", а "Манчестер Сіті" на виїзді поміряється силами з "Ювентусом".
Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вівторок, 10 грудня
|19:45
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|СЕЛТІК
|19:45
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|БАЄР
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|БРЕСТ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|БРЮГГЕ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|ШАХТАР
|_:_
|БАВАРІЯ
|Середа, 11 грудня
|19:45
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|БЕНФІКА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|МІЛАН
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|ФЕЄНОРД
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
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