Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів сьомого туру

У 7-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Бреста".

21-22 січня відбудуться матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У вівторок, 21 січня, "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на домашній арені зустрінеться з "Барселоною".

У середу, 22 січня, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у Гельзенкірхені зіграє проти французького "Бреста".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брест" буде доступна на нашому сайті.

Того ж дня "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка прийме загребське "Динамо", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає у гості до "Мілана", ПСЖ вдома зійдеться з "Манчестер Сіті", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається із "Зальцбургом".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Вівторок, 21 січня 19:45 АТАЛАНТА _:_ ШТУРМ 19:45 МОНАКО _:_ АСТОН ВІЛЛА 22:00 АТЛЕТІКО _:_ БАЄР 22:00 БЕНФІКА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 БОЛОНЬЯ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 БРЮГГЕ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ШТУТГАРТ 22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ПСВ Середа, 22 січня 19:45 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ СПОРТИНГ 19:45 ШАХТАР _:_ БРЕСТ 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 МІЛАН _:_ ЖИРОНА 22:00 ПСЖ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 СЕЛТІК _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 СПАРТА ПРАГА _:_ ІНТЕР 22:00 ФЕЄНОРД _:_ БАВАРІЯ

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