Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів сьомого туру

У 7-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Бреста".
21-22 січня відбудуться матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
У вівторок, 21 січня, "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на домашній арені зустрінеться з "Барселоною".
У середу, 22 січня, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у Гельзенкірхені зіграє проти французького "Бреста".
Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брест" буде доступна на нашому сайті.
Того ж дня "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка прийме загребське "Динамо", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає у гості до "Мілана", ПСЖ вдома зійдеться з "Манчестер Сіті", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається із "Зальцбургом".
Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Вівторок, 21 січня
|19:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|МОНАКО
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БАЄР
|22:00
|БЕНФІКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|БРЮГГЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|22:00
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ШТУТГАРТ
|22:00
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ПСВ
|Середа, 22 січня
|19:45
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|СПОРТИНГ
|19:45
|ШАХТАР
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|МІЛАН
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|СЕЛТІК
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|ФЕЄНОРД
|_:_
|БАВАРІЯ
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