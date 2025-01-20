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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів сьомого туру

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів сьомого туру

Ліга чемпіонів / Фото: Associated Press

У 7-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Бреста".

21-22 січня відбудуться матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У вівторок, 21 січня, "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на домашній арені зустрінеться з "Барселоною".

У середу, 22 січня, єдиний український клуб у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у Гельзенкірхені зіграє проти французького "Бреста".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брест" буде доступна на нашому сайті.

Того ж дня "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка прийме загребське "Динамо", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає у гості до "Мілана", ПСЖ вдома зійдеться з "Манчестер Сіті", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається із "Зальцбургом".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Вівторок, 21 січня
19:45 АТАЛАНТА   _:_   ШТУРМ
19:45 МОНАКО   _:_   АСТОН ВІЛЛА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   БАЄР
22:00 БЕНФІКА   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 БОЛОНЬЯ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 БРЮГГЕ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЛІЛЛЬ
22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА   _:_   ШТУТГАРТ
22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   _:_   ПСВ
Середа, 22 січня
19:45 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   СПОРТИНГ
19:45 ШАХТАР   _:_   БРЕСТ
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 МІЛАН   _:_   ЖИРОНА
22:00 ПСЖ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 СЕЛТІК   _:_   ЯНГ БОЙЗ
22:00 СПАРТА ПРАГА   _:_   ІНТЕР
22:00 ФЕЄНОРД   _:_   БАВАРІЯ

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