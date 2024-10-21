Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

У 3-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" у Лондоні зіграє з "Арсеналом".

22-23 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у вівторок, 22 жовтня, в Лондоні позмагається з "Арсеналом".

Того ж дня заплановано римейк фіналу минулого розіграшу ЛЧ: мадридський "Реал" прийматиме дортмундську "Боруссію".

У головному поєдинку середи, 23 жовтня, "Барселона" на своєму полі зійдеться з мюнхенською "Баварією".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Вівторок, 22 жовтня 19:45 МІЛАН _:_ БРЮГГЕ 19:45 МОНАКО _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ШАХТАР 22:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 ЖИРОНА _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 22:00 ПСЖ _:_ ПСВ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 ШТУРМ _:_ СПОРТИНГ 22:00 ЮВЕНТУС _:_ ШТУТГАРТ Середа, 23 жовтня 19:45 АТАЛАНТА _:_ СЕЛТІК 19:45 БРЕСТ _:_ БАЄР 22:00 АТЛЕТІКО _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ БАВАРІЯ 22:00 БЕНФІКА _:_ ФЕЄНОРД 22:00 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 ЯНГ БОЙЗ _:_ ІНТЕР

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