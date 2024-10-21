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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

У 3-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" у Лондоні зіграє з "Арсеналом".

22-23 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у вівторок, 22 жовтня, в Лондоні позмагається з "Арсеналом".

Того ж дня заплановано римейк фіналу минулого розіграшу ЛЧ: мадридський "Реал" прийматиме дортмундську "Боруссію".

У головному поєдинку середи, 23 жовтня, "Барселона" на своєму полі зійдеться з мюнхенською "Баварією". 

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Вівторок, 22 жовтня
19:45 МІЛАН   _:_   БРЮГГЕ
19:45 МОНАКО   _:_   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ШАХТАР
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БОЛОНЬЯ
22:00 ЖИРОНА   _:_   СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 ПСЖ   _:_   ПСВ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 ШТУРМ   _:_   СПОРТИНГ
22:00 ЮВЕНТУС   _:_   ШТУТГАРТ
Середа, 23 жовтня
19:45 АТАЛАНТА   _:_   СЕЛТІК
19:45 БРЕСТ   _:_   БАЄР
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ЛІЛЛЬ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   БАВАРІЯ
22:00 БЕНФІКА   _:_   ФЕЄНОРД
22:00 ЗАЛЬЦБУРГ   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   СПАРТА ПРАГА
22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 ЯНГ БОЙЗ   _:_   ІНТЕР

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