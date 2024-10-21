Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

У 3-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький "Шахтар" у Лондоні зіграє з "Арсеналом".
22-23 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі, донецький "Шахтар", у вівторок, 22 жовтня, в Лондоні позмагається з "Арсеналом".
Того ж дня заплановано римейк фіналу минулого розіграшу ЛЧ: мадридський "Реал" прийматиме дортмундську "Боруссію".
У головному поєдинку середи, 23 жовтня, "Барселона" на своєму полі зійдеться з мюнхенською "Баварією".
В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
За підсумками етапу ліги вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Вівторок, 22 жовтня
|19:45
|МІЛАН
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|МОНАКО
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|ШТУРМ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Середа, 23 жовтня
|19:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|СЕЛТІК
|19:45
|БРЕСТ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|БЕНФІКА
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ІНТЕР
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