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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Ліга чемпіонів / Фото: Associated Press

"Шахтар" побореться з "Порту" за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубка.

12 – 13 грудня відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У середу донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти португальського "Порту". Чемпіон України уже забезпечив собі єврокубкову весну (щонайменше плейоф Ліги Європи), а в разі перемоги над "драконами" отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар". Початок – о 22:00 за київським часом. 

В іншому матчі шостого туру цієї групи "Барселона", яка достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до бельгійського "Антверпена", який втратив шанси на продовження боротьби у єврокубках.

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У вівторок будуть зіграні поєдинки за участю українських футболістів, які виступають за європейські клуби. "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з нідерландським ПСВ, "Бенфіка" Анатолія Трубіна зіграє проти австрійського "Зальцбурга", а мадридський "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з берлінським "Уніоном". 

  • До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
  • Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у понеділок, 18 грудня.
  • Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 12 грудня
19:45 Група B ЛАНС Ланс _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
19:45 Група B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
22:00 Група A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ
22:00 Група A КОПЕНГАГЕН _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Група C НАПОЛІ _:_ Брага БРАГА
22:00 Група C УНІОН Уніон Берлін _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД
22:00 Група D ІНТЕР Інтер Мілан _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Бенфіка БЕНФІКА
Середа, 13 грудня
19:45 Група G РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
19:45 Група G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Група E АТЛЕТІКО _:_ Лаціо ЛАЦІО
22:00 Група E СЕЛТІК _:_ Феєноорд ФЕЄНОРД
22:00 Група F БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Група F НЬЮКАСЛ Ньюкасл _:_ Мілан МІЛАН
22:00 Група H ПОРТУ Порту _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТАР
22:00 Група H АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
200
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