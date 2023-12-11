Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Шахтар" побореться з "Порту" за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубка.

12 – 13 грудня відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У середу донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти португальського "Порту". Чемпіон України уже забезпечив собі єврокубкову весну (щонайменше плейоф Ліги Європи), а в разі перемоги над "драконами" отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар". Початок – о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі шостого туру цієї групи "Барселона", яка достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до бельгійського "Антверпена", який втратив шанси на продовження боротьби у єврокубках.

Дивіться також: Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

У вівторок будуть зіграні поєдинки за участю українських футболістів, які виступають за європейські клуби. "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з нідерландським ПСВ, "Бенфіка" Анатолія Трубіна зіграє проти австрійського "Зальцбурга", а мадридський "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з берлінським "Уніоном".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у понеділок, 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 12 грудня 19:45 Група B ЛАНС _:_ СЕВІЛЬЯ 19:45 Група B ПСВ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 Група A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БАВАРІЯ 22:00 Група A КОПЕНГАГЕН _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Група C НАПОЛІ _:_ БРАГА 22:00 Група C УНІОН _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 Група D ІНТЕР _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 Група D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ БЕНФІКА Середа, 13 грудня 19:45 Група G РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЯНГ БОЙЗ 19:45 Група G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 Група E АТЛЕТІКО _:_ ЛАЦІО 22:00 Група E СЕЛТІК _:_ ФЕЄНОРД 22:00 Група F БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ПСЖ 22:00 Група F НЬЮКАСЛ _:_ МІЛАН 22:00 Група H ПОРТУ _:_ ШАХТАР 22:00 Група H АНТВЕРПЕН _:_ БАРСЕЛОНА

Читайте також:

УПЛ: результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Довбик забив з передачі Циганкова: "Жирона" яскраво перемогла "Барселону" та очолила Ла Лігу (відео)

Українське дербі в АПЛ: Миколенко допоміг "Евертону" обіграти "Челсі" з Мудриком (відео)