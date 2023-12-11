Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Шахтар" побореться з "Порту" за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубка.
12 – 13 грудня відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У середу донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти португальського "Порту". Чемпіон України уже забезпечив собі єврокубкову весну (щонайменше плейоф Ліги Європи), а в разі перемоги над "драконами" отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар". Початок – о 22:00 за київським часом.
В іншому матчі шостого туру цієї групи "Барселона", яка достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до бельгійського "Антверпена", який втратив шанси на продовження боротьби у єврокубках.
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У вівторок будуть зіграні поєдинки за участю українських футболістів, які виступають за європейські клуби. "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з нідерландським ПСВ, "Бенфіка" Анатолія Трубіна зіграє проти австрійського "Зальцбурга", а мадридський "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з берлінським "Уніоном".
- До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
- Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у понеділок, 18 грудня.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 12 грудня
|19:45
|Група B
|ЛАНС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:45
|Група B
|ПСВ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|Група A
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|Група A
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Група C
|НАПОЛІ
|_:_
|БРАГА
|22:00
|Група C
|УНІОН
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|Група D
|ІНТЕР
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|Група D
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|БЕНФІКА
|Середа, 13 грудня
|19:45
|Група G
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|19:45
|Група G
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|Група E
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|Група E
|СЕЛТІК
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|Група F
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Група F
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МІЛАН
|22:00
|Група H
|ПОРТУ
|_:_
|ШАХТАР
|22:00
|Група H
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|БАРСЕЛОНА
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