Ліга чемпіонів: "Ювентус" з антирекордом поступився "Бенфіці", Мессі, Мбаппе та Неймар влаштували вдома гольове шоу

В рамках 5-го групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" здолала туринський "Ювентус" (4:3), а ПСЖ знищив "Маккабі" Хайфа (7:2).

Гра у Лісабоні запам'ятається новим клубним антирекордом "Ювентуса". У першому таймі матчу "б'янконері" вперше у Лізі чемпіонів пропустили тричі за 45 хвилин – відзначилися Антоніу Сілва, Жоау Маріу та Рафа Сілва. "Ювентус" відповів лише голом Мойзе Кіна.

На початку другої половини "Бенфіка" вела уже 4:1, але ледве не примудрилася розгубити цю перевагу. Аркадіуш Мілік та Вестон Маккені за 2 хвилини скоротили відставання до мінімуму, проте врятуватися туринський клуб все ж не встиг.

У іншому поєдинку групи Н ПСЖ у домашньому матчі впевнено переміг "Маккабі" з Хайфи - 7:2 .

У складі французької команди дублями відзначились Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, а також забили Неймар та Карлос Солер. Ще один гол ПСЖ подарував Шейн Голдберг, вразивши власні ворота. Дубль Абдулає Сека не врятував "Маккабі" від розгрому.

Після 5-ти турів ПСЖ та "Бенфіка" мають по 11 очок та ділять лідерство. "Ювентус" з 3 очками перебуває на 3 позиції. "Маккабі" з 3 очками лишився на дні.

Матчі 6-го туру відбудуться 2 листопада: "Маккабі" - "Бенфіка", "Ювентус" - ПСЖ.

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