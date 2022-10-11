Ліга чемпіонів: "Ювентус" зазнав гучного фіаско в Ізраїлі, "Манчестер Сіті" в меншості втратив очки (відео)

В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів туринський "Ювентус" на виїзді сенсаційно поступився ізраїльському "Маккабі" з Хайфи (2:0), а "Манчестер Сіті" в гостях зіграв унічию з данським "Копенгагеном" (0:0).

Героєм матчу в Хайфі став півзахисник ізраїльтян Омер Ацілі. Саме він відкрив рахунок на 7-й хвилині зустрічі.

А на 42-й хвилині ізраїльський футболіст оформив дубль. До кінця поєдинку туринці не змогли відіграти жодного пропущеного м'яча та зазнали сенсаційної поразки.

В іншому матчі групи H між собою зіграють ПСЖ і "Бенфіка". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наразі французький і португальський клуби очолюють таблицю, маючи по 7 очок. "Ювентус" і "Маккабі" набрали по 3 бали

Що стосується матчу між "Копенгагеном" і "Манчестер Сіті", то команда Хосепа Гвардіоли вже на 30-й хвилині залишилася в меншості - пряму червону картку отримав Серхіо Гомес.

До цього часу арбітр на 11-й хвилині встиг не зарахувати гол Родрі через гру рукою після втручання VAR, а Ріяд Марез не реалізував пенальті на 25-й хвилині.

У підсумку, команда колишнього захисника донецького "Шахтаря" Давида Хочолави, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин, в більшості здобула нічию. "Городяни" ж втратили перші очки в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

В іншому матчі групи G зустрінуться дортмундська "Боруссія" та "Севілья". Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наразі "Сіті" очолює квартет з 10 очками. "Боруссія" з 6 балами посідає друге місце, "Копенгаген" (2) - третій, "Севілья" (1) - остання.

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