Ліга чемпіонів: "Ювентус" зазнав гучного фіаско в Ізраїлі, "Манчестер Сіті" в меншості втратив очки (відео)

Відбулися перші матчі четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів туринський "Ювентус" на виїзді сенсаційно поступився ізраїльському "Маккабі" з Хайфи (2:0), а "Манчестер Сіті" в гостях зіграв унічию з данським "Копенгагеном" (0:0).
Героєм матчу в Хайфі став півзахисник ізраїльтян Омер Ацілі. Саме він відкрив рахунок на 7-й хвилині зустрічі.
А на 42-й хвилині ізраїльський футболіст оформив дубль. До кінця поєдинку туринці не змогли відіграти жодного пропущеного м'яча та зазнали сенсаційної поразки.
- В іншому матчі групи H між собою зіграють ПСЖ і "Бенфіка". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- Наразі французький і португальський клуби очолюють таблицю, маючи по 7 очок. "Ювентус" і "Маккабі" набрали по 3 бали
Що стосується матчу між "Копенгагеном" і "Манчестер Сіті", то команда Хосепа Гвардіоли вже на 30-й хвилині залишилася в меншості - пряму червону картку отримав Серхіо Гомес.
До цього часу арбітр на 11-й хвилині встиг не зарахувати гол Родрі через гру рукою після втручання VAR, а Ріяд Марез не реалізував пенальті на 25-й хвилині.
У підсумку, команда колишнього захисника донецького "Шахтаря" Давида Хочолави, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин, в більшості здобула нічию. "Городяни" ж втратили перші очки в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.
- В іншому матчі групи G зустрінуться дортмундська "Боруссія" та "Севілья". Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- Наразі "Сіті" очолює квартет з 10 очками. "Боруссія" з 6 балами посідає друге місце, "Копенгаген" (2) - третій, "Севілья" (1) - остання.
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