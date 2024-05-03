Ліга конференцій: "Астон Вілла" сенсаційно програла "Олімпіакосу", "Фіорентина" здолала "Брюгге"

В рамках перших матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій "Астон Вілла" вдома поступилася "Олімпіакосу" ( 2:4 ), а "Фіорентина" на своєму полі перемогла "Брюгге" ( 3:2 ).

У поєдинку на "Вілла Парк" у Бірмінгемі грецька команда двічі забила в першому таймі зусиллями Аюба Ель-Каабі, на що господарі відповіли м'ячем Оллі Воткінса.

На старті другого тайму Мусса Діабі відновив паритет у матчі. Проте "Олімпіакос" зумів відзначитися ще двічі та здобути перемогу – Ель-Каабі реалізував пенальті, а потім остаточний рахунок встановив Сантьяго Ессе.

Зазначимо, що англійський клуб на 84-й хвилині змарнував шанс скоротити відставання – Дуглас Луїз не реалізував пенальті.

Матч-відповідь між "Олімпіакосом" і "Астон Віллою" відбудеться за тиждень, 9 травня, у Греції.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Олімпіакос"

Буде додано незабаром.

В іншому півфінальному матчі Ріккардо Соттіль уже на 5-й хвилині вивів "Фіорентину" вперед, але на 17-й хвилині "Брюгге" відігрався – пенальті реалізував Ганс Ванакен.

Ще до перерви "фіалки" повернули собі перевагу в рахунку – на 37-й хвилині відзначився Андреа Белотті.

У другому таймі бельгійський клуб залишився в меншості – Рафаель Оньєдіка був вилучений з поля на 61-й хвилині, всього за три хвилини заробивши дві жовті картки.

Навіть удесятьох гості зуміли зрівняти рахунок – на 63-й хвилині влучного удару завдав Ігор Тьяго.

Однак у компенсований час італійська команда все ж скористалася чисельною більшістю та вирвала перемогу – на 90+1-й хвилині вирішальний гол у цьому матчі забив М'Бала Нзола.

Огляд матчу "Фіорентина" – "Брюгге"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Брюгге" та "Фіорентиною" відбудеться 8 травня, у Бельгії.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

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