Ліга конференцій: хто вже забезпечив собі місце в плейоф

Ліга конференцій: хто вже забезпечив собі місце в плейоф

Жеребкування стикових матчів - 13 грудня.

Від 14 вересня до 9 грудня триває груповий етап дебютного в історії розіграшу Ліги конференцій. Згідно з регламентом турніру, в основному раунді третього за престижністю турніру Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

До вашої уваги список команд, які гарантували собі путівки до плейоф Ліги конференцій.

1/8 фіналу Ліги конференцій:

Як мінімум стикові матчі (1/16 фіналу) Ліги конференцій: "Маккабі" (Тель-Авів), ЛАСК (Австрія) - група А, "Гент" (Бельгія) - група В, "Карабах" (Азербайджан), "Базель" (Швейцарія) - група Н

Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій - 13 грудня.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу - 25 лютого, ігри 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.

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