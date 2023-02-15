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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
228
Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Фото: СК Дніпро-1

Україну в цьому турнірі представляє "Дніпро-1".

16-го і 23 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2022/23.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги конференцій зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи.

Нашу країну в плейоф третього за рангом євротурніру представляє поточний лідер української Прем'єр-ліги "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера позмагається за путівку до наступної стадії проти кіпрського АЕКа з Ларнака.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме "Вест Гем" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Юргорден" (Швеція), "Істанбул" (Туреччина), АЗ (Нідерланди), "Сівасспор" (Туреччина), "Слован" (Словаччина) та "Ніцца" (Франція).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Плейоф. Стикові матчі
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 16 лютого 
19:45   КАРАБАХ   ГЕНТ _:_
19:45   ТРАБЗОНСПОР   БАЗЕЛЬ _:_
19:45   БУДЕ-ГЛІМТ   ЛЕХ _:_
19:45   БРАГА   ФІОРЕНТИНА _:_
22:00   ЛАЦІО   ЧФР _:_
22:00   АЕК ЛАРНАКА   ДНІПРО-1 _:_
22:00   ШЕРИФ   ПАРТИЗАН _:_
22:00   ЛУДОГОРЕЦЬ   АНДЕРЛЕХТ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 23 лютого
19:45   ЧФР   ЛАЦІО _:_
19:45   ДНІПРО-1   АЕК ЛАРНАКА _:_
19:45   ПАРТИЗАН   ШЕРИФ _:_
19:45   АНДЕРЛЕХТ   ЛУДОГОРЕЦЬ _:_
22:00   ГЕНТ   КАРАБАХ _:_
22:00   БАЗЕЛЬ   ТРАБЗОНСПОР _:_
22:00   ЛЕХ   БУДЕ-ГЛІМТ _:_
22:00   ФІОРЕНТИНА   БРАГА _:_

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Дата публікації
Перегляди
228
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