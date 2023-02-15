Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Україну в цьому турнірі представляє "Дніпро-1".

16-го і 23 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2022/23.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги конференцій зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи.

Нашу країну в плейоф третього за рангом євротурніру представляє поточний лідер української Прем'єр-ліги "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера позмагається за путівку до наступної стадії проти кіпрського АЕКа з Ларнака.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме "Вест Гем" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Юргорден" (Швеція), "Істанбул" (Туреччина), АЗ (Нідерланди), "Сівасспор" (Туреччина), "Слован" (Словаччина) та "Ніцца" (Франція).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23 Плейоф. Стикові матчі КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 16 лютого 19:45 КАРАБАХ ГЕНТ _:_ 19:45 ТРАБЗОНСПОР БАЗЕЛЬ _:_ 19:45 БУДЕ-ГЛІМТ ЛЕХ _:_ 19:45 БРАГА ФІОРЕНТИНА _:_ 22:00 ЛАЦІО ЧФР _:_ 22:00 АЕК ЛАРНАКА ДНІПРО-1 _:_ 22:00 ШЕРИФ ПАРТИЗАН _:_ 22:00 ЛУДОГОРЕЦЬ АНДЕРЛЕХТ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 23 лютого 19:45 ЧФР ЛАЦІО _:_ 19:45 ДНІПРО-1 АЕК ЛАРНАКА _:_ 19:45 ПАРТИЗАН ШЕРИФ _:_ 19:45 АНДЕРЛЕХТ ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ 22:00 ГЕНТ КАРАБАХ _:_ 22:00 БАЗЕЛЬ ТРАБЗОНСПОР _:_ 22:00 ЛЕХ БУДЕ-ГЛІМТ _:_ 22:00 ФІОРЕНТИНА БРАГА _:_

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