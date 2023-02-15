Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Україну в цьому турнірі представляє "Дніпро-1".
16-го і 23 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2022/23.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги конференцій зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи.
Нашу країну в плейоф третього за рангом євротурніру представляє поточний лідер української Прем'єр-ліги "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера позмагається за путівку до наступної стадії проти кіпрського АЕКа з Ларнака.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме "Вест Гем" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Юргорден" (Швеція), "Істанбул" (Туреччина), АЗ (Нідерланди), "Сівасспор" (Туреччина), "Слован" (Словаччина) та "Ніцца" (Франція).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
|Плейоф. Стикові матчі
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 16 лютого
|19:45
|КАРАБАХ
|ГЕНТ
|_:_
|19:45
|ТРАБЗОНСПОР
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|ЛЕХ
|_:_
|19:45
|БРАГА
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|ЛАЦІО
|ЧФР
|_:_
|22:00
|АЕК ЛАРНАКА
|ДНІПРО-1
|_:_
|22:00
|ШЕРИФ
|ПАРТИЗАН
|_:_
|22:00
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 23 лютого
|19:45
|ЧФР
|ЛАЦІО
|_:_
|19:45
|ДНІПРО-1
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|19:45
|ПАРТИЗАН
|ШЕРИФ
|_:_
|19:45
|АНДЕРЛЕХТ
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|22:00
|ГЕНТ
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|БАЗЕЛЬ
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|22:00
|ЛЕХ
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|22:00
|ФІОРЕНТИНА
|БРАГА
|_:_
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